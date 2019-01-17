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Вилкул: Импорт угля из-за рубежа – удар по стабильности гривни

Сегодня, 23:52

Оппозиционер встретился с шахтерами в Доброполье, спустился в забой на 500 метров

Вилкул: Импорт угля из-за рубежа – удар по стабильности гривни Политика Оппозиционер встретился с шахтерами в Доброполье, спустился в забой на 500 метров

Импорт угля из-за рубежа – удар по стабильности гривни. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Оппозиционер встретился с шахтерами в Доброполье, спустился в забой на 500 метров. Говорит, воочию убедился, у отечественного угледобывающего комплекса есть будущее. Однако добавляет, сейчас власть не развивает отрасль. Наоборот, губит ее.

"Украина обладает одним из крупнейших в мире запасов угля. Но в 2018 году чиновники из теплых киевских кабинетов купили его заграницей на 2,2 млрд долл. Это больше в два раза чем годовой бюджет страны на здравоохранение. кормят иностранных шахтеров, а на госшахтах долги по полгода. Миллиард гривен сейчас долги Мы быстро прекратим войну, модернизируем шахты и будем платить достойную зарплату украинским шахтерам", – сказал Александр Вилкул.

Ранее Александр Вилкул заявил, что трудовая миграция – обескровливает украинскую экономику. Говорит – сейчас по разным подсчетам за рубежом работает до 10 млн украинцев. По его словам, государство должно больше заботиться об экономически активном населении: создавать рабочие места, обеспечивать квалифицированные кадры и людей трудовых специальностей достойной зарплатой. Это позволит вернуть часть работников домой и ускорить рост ВВП с нынешних 3 до 10% в год.

Кроме того, народный депутат Александр Вилкул призвал власти покупать украинский уголь, поддерживать отечественные шахты и платить достойную зарплату горнякам. Кроме того, говорит политик, будет добиваться, чтобы все шахтеры на государственных предприятиях получили задолженность.

вилкул, оппозиционный блок, Александр Вилкул

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