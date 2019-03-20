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Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по "Новой Индустриализации"

Сегодня, 21:47

Александр Вилкул встретился с коллективом Запорожской ТЭС в Энергодаре Запорожской области

Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по "Новой Индустриализации" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/298/8b9/5c92988b97180.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/298/8b9/5c92988b97180.jpg Политика Александр Вилкул встретился с коллективом Запорожской ТЭС в Энергодаре Запорожской области

"Встретился с рабочими, с инженерами. Я пришел убеждать, а вышел от них сам убежденным. Люди ждут перемен, они хотят мира и развития. Тот заряд поддержки и оптимизма, который я получаю от людей, веры в то, что может быть иначе, придает мне и уверенности, и накладывает особую ответственность", – сказал Александр Вилкул.

Работники предприятия обеспокоены отсутствием поддержки отрасли. В частности, не уделяется внимание модернизации предприятий и решению экологических проблем. А большая часть налогов и сборов, которые платят предприятия, государство забирает, вместо того, чтобы вкладывать их в развитие местных громад.

"Сегодня необходимо заниматься реконструкцией производств. Сегодня надо заниматься модернизацией энергетики, сегодня надо заниматься строительством новых объектов именно сферы энергетики. И мы сегодня видим, что все это отображено в программе Александра Юрьевича", – сказал Сергей Шовгеля, директор Запорожской ТЭС.

Лидер оппозиции Александр Вилкул подчеркнул, что его программа "Новая Индустриализация" направлена на поддержку промышленности. Реализация программы позволит обеспечить рост производства и экономическое развитие Украины, увеличение зарплат и пенсий. А передача органам местного самоуправления реальных полномочий и львиной части налогов даст возможность обеспечить нормальное функционирование местных громад.

Напомним, ранее Александр Вилкул заявил, что за два года можно создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности.

Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

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Тег развитие, ТЭС, развитие Украины, экономическое развитие, Александр Вилкул

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