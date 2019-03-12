Вилкул: Нужно не только повысить пенсии, но и вернуть уважение к людям труда
Государственные гарантии на достойные пенсии, льготы и социальные выплаты нужно закрепить в Пенсионном Кодексе
12 марта 2019 года в Киеве народный депутат Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.
По словам оппозиционера, "нужно вернуть уважение к людям труда". Речь идет о пяти гарантиях, которые необходимо предоставить пенсионерам:
- Минимальные пенсии на уровне 40% от средней зарплаты в Украине. В перерасчете на сегодняшний день при средней зарплате 10 573 грн, пенсия должна быть минимум 4 229 гривен;
- Бесплатный проезд пенсионеров в транспорте во всех населенных пунктах;
- Медицинская страховка за счет государства;
- Тарифы на услуги ЖКХ — не более 15% дохода семьи, расходы на питание должны составлять не более 25% дохода семьи;
- Никакого подоходного налога на доходы работающих пенсионеров.
По словам Вилкула, необходимо сделать так, чтобы пенсии, льготы и социальные выплаты обеспечивали достойный уровень жизни. И закрепить это в Пенсионном Кодексе, который защитит интересы пенсионеров навсегда.
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В своих выступлениях участники круглого стола отметили, что положение пенсионеров в Украине с каждым годом становится все более и более тяжелым, что более 80% из них сегодня находятся за чертой бедности.
Выступавшие поддержали программу государственных пенсионных гарантий, предложенную Александром Вилкулом, и выразили надежду на то, что она ляжет в основу государственной пенсионной политики.
Напомним, предложенный Вилкулом мирный план по Донбассу был поддержан во время дебатов в Европейском парламенте.
Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.
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