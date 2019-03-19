Вилкул – Парубию: Если вы считаете, что говорите на украинском, то ошибаетесь (видео)
Во время заседания парламента произошла перепалка между нардепом и главой Верховной Рады
В Верховной Раде во время выступления Александра Вилкула произошла перепалка оппозиционера со спикером Андреем Парубием.
В конце своего выступления Вилкул перешел на русский язык (что, несмотря за заявления Парубия, не запрещено Законом Украины о регламенте работы Верховной Рады) .
Вилкул перешел на русский язык и сказал: "Я обращаюсь к народным депутатам от всех фракций в парламенте. Я знаю – разумные люди есть во всех фракциях. Не голосуйте за языковый закон. Это закон не про поддержку государственного языка. Это закон о запрете разговаривать, кроме как в быту, на любом другом языке…"
"Я прошу на державну мову повернутись!" – заявил Парубий и выключил Вилкулу микрофон.
Для того, чтобы продолжить выступление, Вилкул перешел на украинский. Парубий включил ему микрофон на трибуне, и Вилкул отметил:
"Андрію Володимировичу! Якщо Ви вважаєте, що та мова, якою Ви розмовляєте, – це українська, то Ви дуже помиляєтеся", чем вызвал смех в зале.
Напомним, ранее Александр Вилкул отмечал, что в Украине необходимо восстановить контроль над ценами на продукты и реформировать агропромышленный комплекс.
Напомним, ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.
Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.
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