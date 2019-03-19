Вилкул – Парубию: Если вы считаете, что говорите на украинском, то ошибаетесь (видео)

Во время заседания парламента произошла перепалка между нардепом и главой Верховной Рады

Александр Вилкул.

Вилкул – Парубию: Если вы считаете, что говорите на украинском, то ошибаетесь (видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg 2019-03-19T18:58:00+02:00 Политика Во время заседания парламента произошла перепалка между нардепом и главой Верховной Рады

В Верховной Раде во время выступления Александра Вилкула произошла перепалка оппозиционера со спикером Андреем Парубием.

В конце своего выступления Вилкул перешел на русский язык (что, несмотря за заявления Парубия, не запрещено Законом Украины о регламенте работы Верховной Рады) .

Вилкул перешел на русский язык и сказал: "Я обращаюсь к народным депутатам от всех фракций в парламенте. Я знаю – разумные люди есть во всех фракциях. Не голосуйте за языковый закон. Это закон не про поддержку государственного языка. Это закон о запрете разговаривать, кроме как в быту, на любом другом языке…"

"Я прошу на державну мову повернутись!" – заявил Парубий и выключил Вилкулу микрофон.

Для того, чтобы продолжить выступление, Вилкул перешел на украинский. Парубий включил ему микрофон на трибуне, и Вилкул отметил:

"Андрію Володимировичу! Якщо Ви вважаєте, що та мова, якою Ви розмовляєте, – це українська, то Ви дуже помиляєтеся", чем вызвал смех в зале.

Напомним, ранее Александр Вилкул отмечал, что в Украине необходимо восстановить контроль над ценами на продукты и реформировать агропромышленный комплекс.

Напомним, ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.

Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.

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