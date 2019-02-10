Вилкул предложил отказаться от сближения с НАТО и сохранить нейтральный статус Украины

Нардеп убежден, что это позволит прекратить войну на Донбассе

Вилкул предложил отказаться от сближения с НАТО и сохранить нейтральный статус Украины 2019-02-10T22:15:57+02:00 Политика Нардеп убежден, что это позволит прекратить войну на Донбассе

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" за изменения в Конституцию не голосовали. Александр Вилкул предложил отказаться от сближения с НАТО и сохранить нейтральный статус Украины. Это, говорит, позволит прекратить войну на Донбассе. Из-за географического расположения Украина, по мнению политика, может стать полем битвы между Западом, Россией и Турцией, или остаться нейтральной.

"То, что мы сейчас наблюдали в парламенте ‑ все эти красивые заявления ‑ касательно НАТО, ЕС ‑ это афера и манипуляция. Много раз должностные лица ЕС и НАТО говорили, что не может быть этого в ближайшем будущем. Когда решение о закреплении в КУ НАТО принимается парламентом, которому не доверяют 98% украинцев ‑то выглядит не смешно, а страшно. Судьбоносные решения, такие как присоединение к Союзам военным либо политическим, может принимать только весь народ Украины, только на референдуме. По другому это быть не может. Очень много успешных внеблоковых статусов в современной Европе. Нам же просто про это не рассказывают, та же Финляндия. Та же Швеция", – заявил политик.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В тот же день депутаты поддержали проект постановления об обращении Украины к НАТО по Плану действий для членства в Альянсе. Речь идет об обращении Рады к лидерам государств-членов НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи Альянса, национальных парламентов государств-членов.

В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Соединенные Штаты Америки приветствуют решение украинского парламента о закреплении курса Украины по членству в Европейском Союзе и НАТО.

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