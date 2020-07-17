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Виновные должны быть наказаны: Украина обратилась к России по делу MH17

17 июля, 14:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Следствие доказало причастность РФ и уже начался судебный процесс

Сегодня шестая годовщина ужасной трагедии в небе над Донбассом, где оккупанты сбили малайзийский пассажирский самолет. Пока президент Украины надеется на справедливость в наказании виновных, министерство иностранных дел призвало Россию признать свою ответственность за сбивание самолета MH17.

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Об этом говорится в заявлении МИДа.

Дипломаты заверили, что сделают все возможное для установления справедливости в деле и наказания виновных в этом ужасном преступлении.

"Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса. Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбиванию МН17 … Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", – говорится в заявлении.

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Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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9 марта нынешнего года стартовало рассмотрение дела MH17 в суде Нидерландов. Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Больше читайте в нашем материале: "Катастрофа MH17: что выяснили за шесть лет и когда накажут Россию".

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Россия МИД Украины MH17

Источник: Сегодня

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