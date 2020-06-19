Виртуальный саммит Восточного партнерства: перспектива членства Украины в ЕС так и осталась за кадром

В Брюсселе, наконец, дали четкий ответ, как будет выглядеть европейская политика Восточного партнерства после 2020 года. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС сфокусируется на пяти приоритетах: экономика, верховенство права и права человека, устойчивое партнерство, цифровая трансформация и климат. Такие договоренности были достигнуты 18 июня на виртуальном саммите Восточного партнерства (ВП) – политики ЕС, которая включает Украину, Грузию, Молдову, Беларусь, Армению и Азербайджан.

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Для Владимира Зеленского этот саммит стал первым. В мае прошлого года, когда ВП отмечало 10-летний юбилей, в Брюсселе отказались от проведения полноценного саммита, заменив его конференцией, в которой принимал участие Петр Порошенко. Отказались тогда в ЕС и от конкретных инициатив по обновлению политики ЕП на следующие десять лет, запустив консультации со странами-участницами Восточного партнерства. Вылиться они должны в конкретную стратегию, которая и будет включать пять озвученных приоритетов. Официально их утвердят на полноценном саммите ВП в марте 2021 года. Однако заветной для Украины перспективы членства там по-прежнему нет.

Почему ЕС сбавляет скорость

Последние соцопросы, которые Евросоюз проводил в Украине, показывают, что почти 70% украинцев доверяют ЕС. Больше чем у половины украинцев (51%) сложился позитивный образ ЕС. Однако, по сравнению с 2019 годом, показатель снизился на 5% (в прошлом году 56% украинцев позитивно относились к ЕС). По данным опроса КМИС за апрель 2020 года, 46,1% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС. При этом в прошлом году за евроинтеграцию выступали 49% опрошенных.

Сайт "Сегодня" неоднократно писал, что, с одной стороны, со сменой власти в Украине в Офисе президента, Верховной Раде и Кабмине меньше говорят о вступлении Украины в ЕС и НАТО. Это больше было и остается фишкой команды пятого президента Петра Порошенко. С другой стороны, Брюссель неоднократно давал понять, что о вступлении Украины в ЕС говорить пока рано.

По традиции саммиты ВП проходят каждые два года. Последний полноценный саммит с участием лидеров всех стран-членов ЕС и ВП был в ноябре 2017-го. Корреспондент сайта "Сегодня" был тогда в Брюсселеи встречу на высшем уровне назвать безоблачной было трудно. Уже тогда нам дали четко понять, что свой максимум Украина получила – безвиз и зону свободной торговли с ЕС – и впереди еще долгая дорога имплементации Соглашения об ассоциации, как политической, так и торговой части.

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Но ни для кого не секрет, что европейская политика ВП давно нуждается в пересмотре и апгрейде хотя бы потому, что по скорости сближения с ЕС Украина, Грузия и Молдова давно обогнали Беларусь, Армению и Азербайджан, которые, к слову, никогда и не декларировали, что хотят вступить в ЕС. Они до сих пор находятся в орбите влияния России, являясь участниками ОДКБ и ЕАЭС.

За последние два года и Администрация Порошенко, и Офис Зеленского выходили с инициативами по пересмотру политики ВП – выделить Украину, Грузию и Молдову в отдельный трек в рамках политики ВП. Названия звучали разные: от "Восточного партнерства+" до "Трио стратегия 2030". Во время министерской видеоконференции на прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил создать в рамках ВП формат усиленных диалогов "ЕС+3". В этом Киев поддерживают Тбилиси и Кишинев.

Что Украина получила в итоге

От саммитов к саммиту ВП и Украина-ЕС, Киев постоянно настаивал, чтобы в итоговых коммюнике Брюссель признал за Украиной перспективу членства. Но в ЕС справедливо напоминали, что политика ВП с самого начала не предусматривала такой цели. Поэтому в итоговых документах записывали лишь европейские стремления стран-участниц ВП, которые признает ЕС.

Несмотря на несфокусированность шестого украинского президента и его команды на теме европейской и евроатлантической интеграции, на вчерашнем виртуальном саммите ВП Владимир Зеленский четко заявил: "Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС".

В комментарии сайту "Сегодня" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также отметила, что ВП полезно, если приближает нас к членству в ЕС. Политический диалог, по ее словам, должен быть более амбициозным с перспективой сформировать общий внутренний рынок с ЕС. Помимо этого, каждый раз на встречах в разных форматах Украина подчеркивает, что безопасностная тематика должна быть в фокусе внимания Восточного партнерства.

"Именно поэтому Украина стремится к более тесному взаимодействию в сфере информационной и кибербезопасности, а также гражданской защиты. Есть поддержка в этом вопросе ряда стран-членов ЕС, которые понимают, что наша безопасность – это безопасность Европы в целом. Будем продолжать переговоры, чтобы безопасностная тематика была должным образом представлена ​​в обновленном видении ВП, которое будет обнародовано в следующем году. В этом же контексте для Украины интересна возможность повышения собственной устойчивости (как говорят в ЕС – resilience – Авт.), в том числе в контексте противодействия коронавирусу", – сказала сайту "Сегодня" Ольга Стефанишина.

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Также очень важно, по ее словам, усилить региональное измерение ВП, а это – больше совместных, в том числе и трансграничных проектов между странами ВП и государствами-членами ЕС.

"Отдельные разговоры, которые у меня были с представителями государств-членов, показали поддержку нашего предложения по усилению межрегионального сотрудничества. Поэтому я настроена довольно оптимистично. И еще один важный сигнал этого саммита – ближайший саммит ВП состоится уже в марте 2021 года. Это время необходимо использовать для усиленной работы над определенными приоритетами", – подытожила вице-премьер.

По словам экспертов, видеосаммит ВП продемонстрировал заинтересованность ЕС в дальнейшем развитии этой инициативы. Не исключено, что формирование будущего ВП будет среди приоритетов немецкого председательства в Совете ЕС во второй половине этого года. Впрочем, исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк подчеркивает, если взглянуть на общий контекст видеосаммита и сделанные после его проведения заявления, становится очевидным подтверждение неизменности подхода Брюсселя к ВП – эта инициатива не о членстве.

"Об этом сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель, назвав ВП для ЕС приоритетом внешней политики. Для сравнения, страны Западных Балкан, которые стремятся к вступлению в ЕС, не относятся к измерению внешней политики ЕС. Озвученные президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пять приоритетов тоже не предусматривают никаких перспектив для членства. Кстати, среди них нет и безопасностных приоритетов, которые актуальны для стран ВП. Озвученные приоритеты, наоборот, указывают, что Брюссель хотел бы "подтянуть" такие страны как Беларусь, Азербайджан и Армению хотя бы до уровня Украины, Грузии и Молдовы. В этих же рамках ЕС пока что оставляет и Украину – партнерство и сотрудничество. Похоже, что Брюссель пока стремится максимально использовать возможности Соглашения об ассоциации в отношениях с нашим государством, оставляя перспективы членства вне повестки дня", – подытожил Виталий Мартынюк.

Напомним, в октябре 2020 года в Брюсселе должен пройти саммит Украина-ЕС. Предыдущий состоялся в июле в Киеве, в котором впервые принял участие Владимир Зеленский:

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