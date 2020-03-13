Вирус паники хуже коронавируса – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видео экстренно обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Попутно глава государства призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.
"Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!", – заявил президент в своем обращении.
Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине уже зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
Днем ранее, 12 марта 2020 года, инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.
Также напомним читателям, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.
Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.
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