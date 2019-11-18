Визит главы МИД Германии в Украину: известны подробности

18 и 19 ноября Хайко Маас посетит не только Киев

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

В ходе своего второго за полгода визита в Украину министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Донбасс.

Об этом сообщает Укринформ.

18 ноября перед отправлением главы МИД представитель дипведомства Кристофер Бургер сообщил, что во второй половине дня Маас посетит Харьков.

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Утром 19 ноября у него запланировал визит на линию разграничения, где он, по данным журналистов, посетит мост в Станице Луганской, после чего отправится в Киев. В столице Хайко Маас встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком и своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Визит должен стать свидетельством солидарности и поддержки украинского правительства со стороны Берлина. Бургер отметил, что правительство ФРГ приветствует то, что Киев показал волю и мужество и пытается выполнить святые на себя обязательства.

Представитель МИД ФРГ отметил, что во время визита главы ведомства в Украину будут обсуждаться дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты во время "нормандского саммита", который должен пройти в декабре.

Также по словам Бургера, в последние недели впервые за пять лет войны на Донбассе стали появляться признаки позитивных сдвигов и в Нормандской четверке хотят этим воспользоваться. Поэтому визит Хайко Мааса на Восток Украины должен служить подготовке "нормандской встречи" – он хочет лично воочию посмотреть на то, как проходит процесс зеркального разведения войск.

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