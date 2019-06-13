Визит Гройсмана в Ровно и встреча Папы Римского с нефтяными магнатами: топ-темы дня

Украинский премьер продолжает вояж по Западному региону, а понтифик примет участие в борьбе с изменениями климата

После встречи с шахтерами во Львовской области , пройдет рабочая поездка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Ровенскую область.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим главой ОБСЕ , министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком в рамках его визита в Украину.

В США комитет по разведке нижней палаты Конгресса проводит слушания по "глубинным фейкам", связанные с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США .

В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В Ватикане 13-14 июня Папа Римский Франциск принимает глав крупнейших нефтяных компаний мира в рамках кампании по борьбе с изменением климата.

Ранее сообщалось об итогах дня предыдущего, 12 июня, украинцы скупают электрокары, погода бьет рекорды . Больше итогов смотрите в сюжете:

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