Визит Гройсмана в Ровно и встреча Папы Римского с нефтяными магнатами: топ-темы дня
Украинский премьер продолжает вояж по Западному региону, а понтифик примет участие в борьбе с изменениями климата
После встречи с шахтерами во Львовской области , пройдет рабочая поездка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Ровенскую область.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим главой ОБСЕ , министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком в рамках его визита в Украину.
В США комитет по разведке нижней палаты Конгресса проводит слушания по "глубинным фейкам", связанные с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США .
В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.
В Ватикане 13-14 июня Папа Римский Франциск принимает глав крупнейших нефтяных компаний мира в рамках кампании по борьбе с изменением климата.
Ранее сообщалось об итогах дня предыдущего, 12 июня, украинцы скупают электрокары, погода бьет рекорды . Больше итогов смотрите в сюжете:
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