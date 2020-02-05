Визит немецких депутатов в "Л/ДНР": Киев жестко отреагировал

Члены партии «Альтернатива для Германии» посетили даже мост в Станице Луганской

Фото: twitter.com/JulianRoepcke

Немецкие депутаты на Донбасс без приглашения не впервые приезжают. 4 февраля в т.н. "Л/ДНР" побывали представители партии "Альтернатива для Германии". Министерство иностранных дел Украины резко осудило их визит, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о депутатах Гуннаре Линдеманне, Рихарде Гретцингере и Хеннинге Цоце.

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"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины. Констатируем, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством", – говорится в заявлении.

МИД ожидает от руководства партии "Альтернатива для Германии" осуждения незаконного визита их депутатов на Донбасс и впредь будет упреждать такие действия.

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Отметим, что депутаты были на оккупированных территориях 4 февраля. Журналист Джулиан Репке показал фото, как немцы побывали на восстановленном Украиной мосту в Станице Луганской.

Фото: twitter.com/JulianRoepcke

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2018 года в оккупированный Крым незаконно прибыла делегация из Германии. В состав делегации вошли 10 человек – бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня.

В результате прокуратура открыла дело на немецких депутатов за поездку в Крым.

Смотрите также видео визита главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса на Донбасс в октябре 2019 года по приглашению властей Украины:

видео: ООС

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