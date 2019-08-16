Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

В Офисе президента раскрыли детали предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщается, официальная церемония встречи запланирована на 19 августа на 10:30. Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 9:30. Место проведения: Мариинский дворец.

Дальнейшая программа визита выглядит следующим образом:

12:45 – церемония подписания украинско-израильских документов.

13:00 – заявления для СМИ президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху.

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15:20 – участие президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Место проведения: Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху летит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тренде Визит Нетаньяху в Киев: стала известна программа

Американское еженедельное издание The Jewish Press писало, что визит будет двухдневным, продлится 18-19 августа и будет даже кое в чем уникальным. Как оказалось, глава правительства Израиля совершит первый за 20 лет визит в Украину

Кроме того, Нетаньяху будет первым лидером мирового масштаба, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В то же время издание Times of Israel пишет, что при помощи этой поездки глава правительства Израиля якобы хочет заручиться поддержкой украинских репатриантов на выборах в Кнессет. "…менее чем за месяц до выборов 22-го Кнессета он надеется завоевать расположение русскоязычных израильтян с украинскими корнями". Читайте подробней о будущем визите Нетаньяху в Украину.

В то же время сам Нетаньяху объяснял, как Израиль поможет помирить Украину с Россией. Он допускает возможность посредничества между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

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