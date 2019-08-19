Визит Нетаньяху в Киев: в чем совпадают и расходятся интересы Израиля и Украины

Эксперты рассказали о политических и экономических вопросах, которые могут подниматься во время визита премьера Израиля

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху / Фото: president.gov.ua

За визитом премьер-министра Государства Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину могут с интересом следить наши наши недруги на востоке, и партнеры Киева за океаном.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

По его словам, посредничество Израиля в непростых отношениях Украины с Россией, скорее всего, будет темой лишь кабинетных переговоров между представителями стран.

"Недавно состоялся визит экс-президента Петра Порошенко в Израиль, на котором он пригласил премьер-министра Нетаньяху приехать с ответным визитом в Украину, на что тот сказал, что обязательно приедет. Поэтому, первое, он выполняет свое обещание. Второе, вопрос контактов и отношений Нетаньяху с Россией. Если Израиль может включиться в переговорный процесс, это важная цель, которая может мотивироваться не только Израилем, но и США. Я думаю, пока эта тема будет предметов кабинетных переговоров и не будет особо выноситься на публику", – считает Васильев.

Может на встрече подниматься и ряд экономических вопросов. В первую очередь, Израиль заинтересован в подписании с Украиной договора о зоне свободной торговли. А вот Украине было бы интересно сотрудничество в оборонительной сфере. Так считает экономический эксперт Тарас Загородний.

"Израиль настаивает на создании зоны свободной торговли, ведь он пытается выйти на украинский рынок сбыта (ему это интересно), при этом не допустить нас на свой рынок. Это не выгодно Украине. Они могут продавать нам все, а у нас стоят квоты. В свою очередь, есть оборонительные интересы Украины, есть заинтересованность в тех технологиях, которыми обладает Израиль. Но есть маленькая деталь – израильские технологии использует Российская Федерация. И Израиль довольно хорошо относится к России. Поэтому здесь большой вопрос", – говорит Загородний.

Напомним, ранее Нетаньяху объяснял, как Израиль поможет помирить Украину с Россией. Он допускает возможность посредничества между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

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