Визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа – эксперт

Для американцев этот визит в первую очередь политический - чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Реклама

Во время завтрашнего визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев, Украина будет говорить об американских инвестициях, дополнительной военной помощи, о возможной помощи ВМС, в частности, о передаче дополнительных "Айлендов", о расширении санкций против России, визите Владимира Зеленского в Штаты и его встрече с Дональдом Трампом.

Об этом сайту "Сегодня" сказала член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

"О визите Зеленского в США столько говорят, что уже пришло время сделать хоть какое-то заявление по этому поводу. Хотя на фоне импичмента это тяжело, понимаю, почему американцы это оттягивают. Этот дополнительный шлейф от процедуры, которая сейчас происходит в Сенате, конечно будет накладываться на этот визит. Поэтому, думаю, завтра будет больше закрытых переговоров, чем чего-то на публику", – считает Анна Шелест.

По ее словам, для американцев визит Помпео в Украину в первую очередь политический, чтобы продемонстрировать, что сложностей в отношениях с Украиной нет, что заявления о давлении на Украину или что-то такое, преувеличены.

"Ну и, во-вторых, подготовка визита Зеленского в США. Когда он может произойти? Люфт времени остается. Многие американские эксперты считают, что в Сенате (рассмотрение дела об импичменте Трампу – Авт.) – это где-то на две недели, максимум на месяц. И даже если начнут вызывать свидетелей, а по каждому отдельно нужно голосовать, это займет не настолько много времени. Если до конца февраля все это заканчивается, то реально где-то в конце апреля будут выдвинуты кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партий. После этого начинается уже реальная кампания. Поэтому теоретически март-апрель остаются для визита Зеленского в Штаты", – подытожила Анна Шелест.

Напомним, завтра, 30 января, в Киев с официальным визитом приезжает государственный секретарь США Майк Помпео. Его визит в Украину переносился дважды. Последний раз – вначале января из-за обострения на Ближнем Востоке, в частности, между США и Ираном, в результате чего иранской ракетой российского производства был сбит украинский самолет Boeing 737 утром 8 января.

Визит Майка Помпео в Украину происходит на фоне рассмотрения Сенатом дела об импичменте Дональду Трампу, поводом для которого стал телефонный звонок американского президента украинскому визави Владимиру Зеленскому в июле 2019 года.

Более того, за неделю до визита сам Помпео оказался в эпицентре скандала. В частной беседе с журналисткой National Public Radio после интервью госсекретарь США употребил нецензурные слова в фразе "Как вы думаете, американцев волнует Украина?". Об этом рассказала сама журналистка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама