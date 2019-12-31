Визит Помпео в Украину: в Госдепе США сообщили новые подробности

Одной из главных тем визита будет противостояние российской агрессии

/ Фото: AFP

На днях в Госдепе подтвердили визит Майка Помпео в Украину и его планы. В то же время высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства рассказал, чего ожидать от приезда в Киев госсекретаря США.

По его словам, одной из важнейших задач визита Помпео в Украину будет подтверждение поддержки со стороны США в противостоянии российской агрессии.

"Этот важный визит укрепит нашу поддержку Украине, поскольку она противостоит российской агрессии и дезинформации. Визит госсекретаря в Украину свидетельствует о нашей непоколебимой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подтверждает важность нашего стратегического партнерства с Украиной. Как мы ясно дали понять в нашей Крымской декларации, Крым является частью Украины, и Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать его", – сказал дипломат журналистам на брифинге.

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Он отметил, что Помпео во время визита в Киев намерен продвинуть реформаторские усилия по искоренению коррупции в Украине.

Напомним, что в последние месяцы часто поднималась тема официального визита президента Украины в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который пребывал недавно с визитом в Америке, рассказывал, что Киев работает над подготовкой полноценного визита в США. В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко называл причину, почему Владимиру Зеленскому сейчас нежелательно ехать с визитом в США.

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