Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности

Президент Украины пребывает в США с трехдневным визитом и насыщенной программой встреч и выступлений

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В понедельник, 23 сентября, президент вылетел из аэропорта "Борисполь". Вечером ожидается прибытие в Нью-Йорк.

После прибытия планируется посещение Владимиром Зеленским украинского музея в Нью-Йорке, а затем встреча с представителями украинской общины в США.

Планируется, что в среду, 25 сентября, Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

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На полях Генассамблеи Зеленский намерен провести ряд двухсторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как удалось ранее выяснить СМИ, встреча президентов Украины и США должна быть продолжительностью в 45 минут (не исключается и больше времени на переговоры).

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что это будет не просто "встреча на полях" либо рукопожатие. По его словам, встреча президентов будет длиться около часа.

Глава украинской дипломатии назвал главной целью переговоров налаживание личных связей между Трампом и Зеленским.

Новости "Сегодня" следят да визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

Напомним, днями президент США Дональд Трамп отметил, что имел замечательный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Тем временем в Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Но Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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