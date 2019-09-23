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Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности

23 сентября, 13:40

Президент Украины пребывает в США с трехдневным визитом и насыщенной программой встреч и выступлений

/ Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В понедельник, 23 сентября, президент вылетел из аэропорта "Борисполь". Вечером ожидается прибытие в Нью-Йорк.

После прибытия планируется посещение Владимиром Зеленским украинского музея в Нью-Йорке, а затем встреча с представителями украинской общины в США.

Планируется, что в среду, 25 сентября, Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

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На полях Генассамблеи Зеленский намерен провести ряд двухсторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как удалось ранее выяснить СМИ, встреча президентов Украины и США должна быть продолжительностью в 45 минут (не исключается и больше времени на переговоры).

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что это будет не просто "встреча на полях" либо рукопожатие. По его словам, встреча президентов будет длиться около часа.

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Глава украинской дипломатии назвал главной целью переговоров налаживание личных связей между Трампом и Зеленским.

Новости "Сегодня" следят да визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

Напомним, днями президент США Дональд Трамп отметил, что имел замечательный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Тем временем в Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Но Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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Источник: Сегодня

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