Визит Волкера и скандал вокруг "РИА Новости Украина": главные новости недели

А тем временем бывший соратник Януковича на суде дал любопытные показания

На этой неделе занесло в Украину спецпредставителя США Курта Волкера, а после долгого перерыва на работу вышли депутаты и приняли пару важных решений, хотя у некоторых парламентариев скоро будут проблемы – генпрокурор внес представления на привлечение к уголовной ответственности.

Визит Волкера в Украину

Американский дипломат приехал в Украину 14 мая, а уже на следующий день посетил Донбасс, ознакомился с ситуацией и сделал несколько громких заявлений. Так, например, Волкер прокомментировал возможных выход его протеже Суркова из переговоров по Донбассу. Он объяснил, что от помощника президента РФ не зависело решение конфликта на востоке Украины.

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После Донбасса Волкер приехал в Киев и встретился в Верховной Раде с представителями фракций. Он пообещал Украине еще больше Javelin, но с одним условием. Американцы хотят, чтоб Украина приняла Антикоррупционный суд и была усилена борьба с коррупцией.

В то же время американец заявлял, что украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Спецпредставитель США по Украине рассказал, какие меры могут заставить Москву отказаться от нового наступления.

Скандал с "РИА Новости Украина"

15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и провели следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В результате был задержан главный редактор информагентства Кирилл Вышинский.

Его этапировали в Херсон, где местный городской суд 17 мая принял решение по мере пресечения для Вышинского. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако суд отправил подозреваемого под арест на два месяца.

Во время суда прокурор рассказал, в чем подозревают Вышинского, озвучив текст подозрения. Среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.

Что было в Раде

Верховная Рада усовершенствовала трансплантацию органов в Украине. Депутаты поддержали соответствующий законопроект во втором чтении и в целом. Теперь украинцы, желающие стать донорами после смерти, должны будут давать письменное согласие на это еще при жизни.

Рада сделала первый шаг к запуску Госбюро расследований. Парламент в первом чтении поддержал законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований. Директор Госбюро Роман Труба уверяет, что его ведомство заработает уже с 1 сентября.

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Инвесторы и бизнес получили "зеленый свет" от депутатов – Рада поддержала закон "О валюте". В Нацбанке ожидают, что принятие закона о валютном регулировании сделает легче жизнь банков, бизнеса и иностранных инвесторов.

После санкций США Рада усилила защиту авторских прав в Украине. Теперь вопросы коллективного управления авторским правом отдадут специальным организациям.

Представления ГПУ на депутатов уже в Раде

Генеральный прокурор Юрий Луценко сначала внес представление в парламент о лишении неприкосновенности нардепа Сергея Дунаева. Политик подозревается в подаче заведомо недостоверных сведений в декларацию как лиц, а уполномоченного на выполнение функций государства.

Также генпрокурор внес в Раду представление на депутата Пономарева. Луценко хочет привлечь к уголовной ответственности политика за препятствование журналисткой деятельности – он в незаконный способ пытался изъять собранные журналистом материалы и технические средства.

Допрос Шуляка в суде

Бывший глава Внутренних войск МВД Станислав Шуляк дал показания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Он рассказал, о чем Янукович говорил с Путиным после бегства в Ростов. Беглый гарант рассматривал возможность введения российских войск в Украину.

Кроме того, Шуляк раскрыл детали расстрелов на Майдане. Экс-командующий Внутренними войсками на допросе рассказал о причинах, по которым он дал разрешение открывать огонь по протестующим.

Также экс-соратник Януковича "не увидел" российских войск на Донбассе. Он считает, что в конфликте на востоке Украины российская армия не принимает участия. Шуляк на допросе рассказал, что российская армия должна была занять всю территорию Украины.