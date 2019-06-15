Визит Зеленского в Мариуполь: президент встретился с молодежью и бизнесменами

Глава государства пообещал обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса

Владимир Зеленский в Мариуполе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Мариуполь и встретился с представителями бизнеса и молодежью.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Зеленского ознакомили с программой развития малого и среднего бизнеса в городе, который, по словам президента, является "кровью для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", – подчеркнул он.

Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов.









"Главная цель – "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", – добавил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в настоящее время готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельно Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – резюмировал он.

Также глава государства пообщался со слушателями IT-курса Beetroot Academy.

Напомним, нынешний визит Зеленского стал второй рабочей поездкой главы государства на Донбасс в качестве президента.

во время своей рабочей поездки на Донбасс он планирует посетить Мариупольский металлургический комбинат, новый центр разминирования ДСНС и морской порт.

По окончанию рабочей поездки вечером в центре Мариуполя состоится фестиваль "Свободный Маруиполь", посвященный пятилетию освобождения города от незаконных вооруженных формирований. В рамках фестиваля ожидается выступление Зеленского со сцены.

В плане президентской поездки также посещение нового центра разминирования ГСЧС и морского порта. Мариуполь является прифронтовым городом. Разминирование территорий в Азовском регионе является одним из первоочередных задач. Во время посещения порта Владимир Зеленский выйдет на одном из судов в море.

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