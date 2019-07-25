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Визиты в Крым, туризм и газ: как Россия расширяет свое влияние в Черном море

25 июля, 15:05

Эксперт считает, что Украине не нужно закрывать на это глаза, а активно противостоять подобным шагам агрессора

Российские корабли преследуют катера ВМС Украины / facebook.com/andriy.parubiy
Российские корабли преследуют катера ВМС Украины / facebook.com/andriy.parubiy.

Россия всеми возможными путями пытается легитимировать аннексию Крыма и закрепить свои позиция в черноморском регионе. Об этом на брифинге "Черноморская безопасность: новые вызовы" рассказал исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк.

В первую очередь, Кремль активно работает в политической сфере, ориентируясь на страны черноморского региона.

"России много делает для того, чтобы в международном измерении легитимизировать аннексию Крыма. Например, организовывает поездки представителей разных стран в Крым. Как правило, из европейских стран это делают представители праворадикальных партий. Например, представители Германии, "Альтернативы для Германии", которые посетили Ялтинский экономический форум. Также в международном измерении Россия ищет контактов с черноморскими странами. Например, в начале июня состоялся Санкт-Петербургский экономический форум. Кто его посетил? С черноморского региона там была Анкара и София. Этот факт показывает, куда бьет Кремль. Такие шаги имеют свои результаты. Так, мы имеем то, что Турция согласилась на "Турецкий поток", а Болгария с радостью сотрудничает с Россией в энергетической сфере. В результате, Болгария в свое время заблокировала идею создания черноморских морских сил НАТО, как это предлагала Румыния и поддержала Турция", – объясняет Мартынюк.

На достижение этой цели работает и сфера туризма Крыма.

"Если взглянуть на международные базы данных, то отдельные из них продолжают распространять информацию о туристических базах, гостиницах и санаториях в Крыму. Booking, к примеру, сделал Крым белым пятно, а TripAdvisor не позволяет забронировать номер, но информация там размещена. Цель России состоит в том, чтобы включить Крым в международную туристическую сеть. Ибо Крым имеет большие поступления со сферы туризма. И если они этого достигнут, то это определенным образом легитимизация Крыма", – продолжает исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Активно ведет себя Россия и с точки зрения военного присутствия.

"Критическое место – это создание мест ограничений. Кроме того, августе 2018 года Россия проводила стрельбы и перекрыла регион, запретив проход кораблей в украинские порты на сутки. Вроде недолго, но прецедент есть. Она это сделала, не понесла наказание. Ноябрь того же года показал, что можно идти дальше и не нести никакой ответственности. Кроме того, остается угроза развертывания Россией ядерного оружия на территории полуострове. Об этом отметили и в парламентской ассамблее ОБСЕ", – добавляет Мартынюк.

Есть претензии и в экономико-энергетической отрасли, начиная с "Турецкого потока" и заканчивая блокировкой прохода кораблей в украинские порты.

"Это и "Турецкий поток", и захваченные платформы, которые вроде бы будут охраняться, а, на самом деле, с помощью этого будут перекрываться доступ к портам. Так, Мариупольский порт перешел на четырехдневную работу. И потери составляют от 15 до 50 тысяч долларов в сутки", – подводит итог исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI".

По словам Мартынюка, Украине не стоит закрывать глаза на подобное поведение России в этом регионе, а активно ему противодействовать.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), что ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала. Несмотря на агрессию России в Черном море, глава МИД РФ цинично отмечает, что Причерноморье не должно быть ареной для политических баталий, тем более сведения счетов.

В свою очередь Киев призвал ОЧЭС наказать Россию за эскалацию в Черноморском регионе. Украинский дипломат напомнил странам Причерноморья о военных провокациях россиян в Черном и Азовском морях.

Отметим, что главная военная провокация произошло в ноябре 2018 года, когда в Керченском проливе россияне напали на украинские корабли, обстреляли их и захватили вместе с 24 членами экипажей.

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Тег Россия, НАТО, Крым, Черное море, давление, присутствие, Азовский кризис

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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