Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

Включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться от него: Джемилев назвал причину

10 марта, 03:57

Елена Вус

Списки для вероятного будущего обмена удерживаемыми лицами уже готовы

Крымские татары, включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в комментарии "Громадському радио".

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", – сказал он.

Реклама

По словам Джемилева, он общался с омбудсменом Людмилой Денисовой относительно включения крымских татар в обменные списки.

По его словам, россияне категорически против освобождения крымских татар.

В тренде
Эта Россия никогда не признает свою вину за MH17 – Климкин
Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

"У нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана освободили Ахтема Чийгоз и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопросы, если люди выйдут и скажут: "Зачем вы нас освободили?", – отметил Джемилев.

Ранее президент Владимир Зеленский напомнил, что 11 марта в Минске соберется трехсторонняя контактная группа, которая обсудит очередной обмен пленными.

Такжеглава государства заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

списки крымские татары мустафа джемилев обмен пленными

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министров
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министровПолитика
"Мы будем жестко отвечать": Зеленский сделал предупреждение РоссииПолитика
Зеленский назвал первоочередную цель в переговорах по Донбассу
Зеленский назвал первоочередную цель в переговорах по ДонбассуПолитика
Дело MH17: почему России неудобно в своей шкуре
Дело MH17: почему России неудобно в своей шкуреПолитика
Зеленский о перспективах вступления в ЕС: Нужно бороться за тех, кто связан с Россией
Зеленский о перспективах вступления в ЕС: Нужно бороться за тех, кто связан с РоссиейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...