Включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться от него: Джемилев назвал причину

Крымские татары, включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в комментарии "Громадському радио".

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", – сказал он.

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По словам Джемилева, он общался с омбудсменом Людмилой Денисовой относительно включения крымских татар в обменные списки.

По его словам, россияне категорически против освобождения крымских татар.

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"У нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана освободили Ахтема Чийгоз и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопросы, если люди выйдут и скажут: "Зачем вы нас освободили?", – отметил Джемилев.

Ранее президент Владимир Зеленский напомнил, что 11 марта в Минске соберется трехсторонняя контактная группа, которая обсудит очередной обмен пленными.

Такжеглава государства заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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