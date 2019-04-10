Депутаты отказались "включить мозги": Рада отклонила странную поправку

При рассмотрении закона об украинском языке поступило неожиданное предложение от одного из депутатов

Депутаты отказались "включить мозги": Рада отклонила странную поправку 2019-04-10T17:23:00+03:00 Политика При рассмотрении закона об украинском языке поступило неожиданное предложение от одного из депутатов

В Верховной Раде во время рассмотрения "языкового" закона не поддержали поправку, которой предлагалось, чтобы депутаты включали мозги во время работы в сессионном зале. За такое предложение проголосовал лишь 21 народный избранник.

Предложение прозвучало полушутя после недоразумений при обсуждении законопроекта о государственном языке. В ответ на путаницу, возникшую при рассмотрении документа в зале, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что народные избранники должны включать мозги.

Один из присутствующих нардепов предложил это закрепить документально, что Геращенко и сделала. Она поставила на голосование одну из поправок депутатов, заявив, что она касается включения мозгов в парламенте.

"Ставим на голосование поправку "о включении мозгов" в этом сессионном зале. Пожалуйста номер 1538, голосуем. Я за "включение мозгов", но все равно только 21 человек поддерживает "включение мозгов" в сессионном зале. Просят по фракциям, но я не буду на этом настаивать, не надо, двигаемся дальше", – сказала Геращенко.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Депутаты отказались "включить мозги": Рада отклонила странную поправку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.