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Депутаты отказались "включить мозги": Рада отклонила странную поправку

Сегодня, 17:23

При рассмотрении закона об украинском языке поступило неожиданное предложение от одного из депутатов

Депутаты отказались "включить мозги": Рада отклонила странную поправку Политика При рассмотрении закона об украинском языке поступило неожиданное предложение от одного из депутатов

В Верховной Раде во время рассмотрения "языкового" закона не поддержали поправку, которой предлагалось, чтобы депутаты включали мозги во время работы в сессионном зале. За такое предложение проголосовал лишь 21 народный избранник.

Предложение прозвучало полушутя после недоразумений при обсуждении законопроекта о государственном языке. В ответ на путаницу, возникшую при рассмотрении документа в зале, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что народные избранники должны включать мозги.

Один из присутствующих нардепов предложил это закрепить документально, что Геращенко и сделала. Она поставила на голосование одну из поправок депутатов, заявив, что она касается включения мозгов в парламенте.

"Ставим на голосование поправку "о включении мозгов" в этом сессионном зале. Пожалуйста номер 1538, голосуем. Я за "включение мозгов", но все равно только 21 человек поддерживает "включение мозгов" в сессионном зале. Просят по фракциям, но я не буду на этом настаивать, не надо, двигаемся дальше", – сказала Геращенко.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

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Тег Рада, Геращенко, поправка, мозги, языковой закон

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