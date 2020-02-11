"Ермак захочет сохранить свою особую роль": политолог о кадровых решениях Зеленского

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На место Богдана, руководившего ОП с первого дня президентства Владимира Зеленского, пришел Андрей Ермак, который хорошо зарекомендовал себя на должности помощника главы государства. К тому же стал "главным переговорщиком президента" на внешней арене.

Почему произошла отставка и каких изменений стоит ждать в связи со сменой руководителя Офиса президента? Сайт "Сегодня" поговорил об этом с политологом Владимиром Фесенко.

- Владимир Вячеславович, отставка Богдана не стала большой неожиданностью – о ней как о возможном варианте говорили уже некоторое время. Что, по-вашему, стало "спусковым крючком" кадрового решения президента?

- Реально, думаю, вопрос о замене главы Офиса президента возник, может быть, в последние месяцы. А обсуждался, оценивался примерно месяц. В связи с тем, что возникло острое эмоциональное напряжение между главой ОП Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком. Видимо, это уже создавало проблемы для президента.

Насколько я слышал, президент хотел сохранить обоих, сохранить некое равновесие в их отношениях. Он до последнего момента был против ухода Богдана. Он его ценил и уважал. Но, видимо, понял, что такой возможности уже нет, и принял решение по отставке. Степень противостояния, видимо, была уже достаточно серьезной, и другого выхода у Зеленского не было.

Поэтому, действительно, никакой сенсации нет, это достаточно давно ожидалось, вопрос был лишь в том, когда это случится. Равно нет сенсации в том, что назначен Ермак. Это ожидалось, Ермак очень сблизился с президентом в последние месяцы, показал себя эффективным исполнителем по самым различным вопросам. И по обмену, и по подготовке встречи в "нормандском формате", и по заключению договора о транзите газа и так далее. А президент очень любит, когда люди показывают результат.

И потом, как я понимаю (это уже дополнительные причины), видимо, у Богдана осложнились отношения с рядом людей из "квартальского" окружения Зеленского. Я думаю, это тоже повлияло на уход главы ОП.

Ермак, в свою очередь, показал себя командным игроком. Вот почему на посту остался, например, Гончарук? Потому что он командный игрок. Не конфликтует, идеальный исполнитель. Кстати, думаю, и Ермак стал главой офиса потому, что Зеленский его воспринимает как эффективного исполнителя. И сам Ермак это подчеркивает, говоря в своих интервью, что делает то, что скажет президент. Вот, похоже, исполнительность, готовность работать в команде – это качества, которые Зеленский ценит. А конфликтность, наоборот, вызывает у него раздражение.

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- А то, что монокоалиция в Верховной Раде время от времени начала "буксовать" с голосованиями – тоже причина увольнения Богдана?

- Скорее, это следствие. Сбой по земельной реформе, в частности, зависание голосования – это следствие того, что Богдан в январе отошел от руководства Офисом президента. А поскольку на Богдана было замкнуто кураторство фракцией и вопросы реализации политики президента на законодательном уровне, появились сбои. Целый ряд законопроектов, отложенных в январе. Процедурная ловушка, в которую фракция попала с земельной реформой в феврале. Это все следствие самоустранения Богдана.

- Конфликтные ситуации последних дней не стали катализатором решения? Я имею в виду обыски на "1+1" и так далее?

- Я не исключаю, что они могли быть фактором, но косвенным. Не думаю, что это было причиной, тем более главной причиной. Потому что, как я говорил, история с увольнением началась раньше. Снова-таки, насколько я слышал, никакого личного конфликта или неприятия Богдана у Зеленского не было.

- Ермак эффективно решал вопросы на международном уровне. Но, согласитесь, внутренняя украинская политика – сфера более сложная. Хотя бы потому, что внутренняя политика более фрагментирована, здесь очень много векторов влияния, которые надо учитывать. Справится ли новый глава ОП с работой внутри страны?

- Совершенно верно. Будет много сложностей и проблем. И одна из ключевых проблем, которую я уже вижу, – как Ермаку совмещать должность "главного переговорщика президента" и с Россией, и в рамках "нормандского формата" с руководством Офисом президента? Мое предположение – думаю, Ермак захочет сохранить свою особую роль главного переговорщика. Да, думаю, и Зеленский не захочет, чтобы Ермак от нее отказался. Более того, поскольку "курировать" украинское направление в России будет Козак, который представляет Администрацию президента РФ, думаю, контакты, причем официальные (чего не было раньше), будут по линии администраций.

А вот что касается внутренней политики, то Ермаку придется осваивать целый ряд функций и направлений. В том числе и кадровую политику. Отмечу, что он уже начал это делать. Допустим, он участвовал в собеседованиях с кандидатами на должности в исполнительной власти. Но что-то ему практически не знакомо. Он не занимался этим плотно. Например, законодательный процесс. Это, как я уже говорил, все было завязано на Богдана, в ОП этим занимался только он. Теперь Ермаку придется брать на себя контакты с фракцией, управление законодательной работой в Офисе президента.

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И тут возникает вопрос: будет ли сам Ермак заниматься этим направлением, как это делал Богдан, или поручит кому-то из заместителей? Причем в последнем случае, не исключаю, может произойти как перераспределение полномочий среди нынешних заместителей, так и назначение какого-то нового человека на эту должность.

- В свое время Богдан играл значительную роль в кадровых вопросах. "Новая метла" начнет мести по-своему?

- Начнем с того, что на уже упомянутых собеседованиях по правительству, по крайней мере, на некоторых, Богдана не было. А Ермак был. То есть он уже начал входить в курс дела. Кроме того, Ермак и ранее влиял на кадровые вопросы. Как минимум, он влиял на назначения донецкого и луганского глав ОГА. Но действительно, теперь ему придется заниматься ими более плотно.

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Кстати, еще одно направление внутренней политики, которое курировал Богдан, – сфера правовой политики. И один из замов на этом направлении – Андрей Смирнов – тоже человек Богдана. И вот здесь я как раз ожидаю изменений. По остальным замам – не думаю, что Ермак как-то сразу и кардинально будет менять кадры в Офисе президента. Во-первых, потому что там много людей самого Зеленского. Их, понятно, менять никто не будет. Во-вторых, кадровая скамейка у самого Ермака ограничена.

- Можно ли ожидать смены каких-то акцентов в политике Офиса в связи с уходом Богдана и назначением Ермака?

- Политика останется прежней. В команде Зеленского главным человеком, которым принимал и принимает решения, является сам Зеленский. В президентской команде уже ходит шутка: "от перестановки Андреев сумма не меняется". То есть политика останется прежней, и будет она определяться президентом. Хотя, конечно, я думаю, будут изменения стилистики. У Ермака темперамент отличается от темперамента Богдана.

- Не вызовет ли уход Богдана и назначение Ермака своеобразной разбалансировки внутри ОП?

- На самом деле на первых порах влияние Богдана было очень большим – из-за отсутствия у главы государства административного опыта. Но, как видим, со временем Зеленский такой опыт приобрел. Работа уже более-менее поставлена, административная машина работает. И тут, кстати, надо отдать должное самому Богдану: он ее запустил. И здесь, простите, снова шутливый парафраз: Богдан сделал дело, Богдан может уходить.

Второй момент: Зеленский выстроил очень эффективную систему сдержек и противовесов. Ведь пока не было Ермака так близко к Зеленскому, кто выполнял роль главного противовеса? Баканов! И Баканов остается. Есть "квартальцы", которые также остаются. Тот же Шефир, который, как и Ермак, кстати, также был на собеседованиях. То есть говорить, что баланс как-то нарушен, не приходится.

Тут важно еще понимать, что хотя решающим всегда и везде является мнение Зеленского, сам президент дает достаточно широкие полномочия членам своей команды для реализации тех или иных задач.

Кроме того, Ермак, в отличие от Богдана, похоже, не стремится к монополии на президента. Вот чтобы только он опекал, помогал президенту, контролировал и так далее. У него этого нет. Тем не менее давать однозначный прогноз, как будут развиваться события, я бы не решился. Потому что мы очень плохо знаем Ермака. Думаю, со временем станет понятно, какую роль он будет играть при президенте Зеленском. Но то, что его влияние, причем влияние не на президента, а на различные сферы государственной политики, увеличится – несомненно.

- Богдан уходит из команды совсем? Ходят слухи, что его могут назначить на какую-то должность в Кабмине…

- Это популярная тема, но я мало верю в версию с Кабмином. В Кабмине пахать надо. И не меньше, чем в Офисе президента, а может, даже и больше. А потом куда? Министром юстиции? Но он же привык, как у нас говорится, "быть не первым, но и не вторым". То есть он не был первым лицом, но часто был уполномочен действовать от имени президента. А здесь он будет ни первым, ни вторым, ни третьим… Не думаю, что он захочет брать на себя эту рутину. А если Богдан будет претендовать на какую-то высокую должность в правительстве, это будет тот же конфликт с Гончаруком и "повторение пройденного". Зачем это президенту?

Я больше допускаю, что если Богдан захочет, он сможет получить какой-то высокий и влиятельный статус в правовой сфере. Это может быть, к примеру, Высший совет правосудия. Очень влиятельный орган и близкий к сфере интересов Богдана. Или, допустим, Высшая квалификационная комиссия судей. Варианты есть. А дальше все зависит от личных желаний или амбиций самого Богдана. Может, он возьмет паузу. Но в любом случае, думаю, он постарается хорошие личные отношения с Зеленским сохранить. А президенту такие люди будут нужны.

Смотрите интервью Андрея Ермака каналу "Украина 24"

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