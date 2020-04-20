Владимир Фесенко: "Зеленский не боится рисковать"

О Зеленском политике, о Зеленском актере, о том, почему многие недооценили президента Украины и почему даже оппоненты боятся критиковать его лично

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью сайту "Сегодня" подвел итоги первого года президентства Владимира Зеленского. По мнению политолога, президенту Владимиру Зеленскому удалось реализовать на практике одно из главных общественных ожиданий – перезагрузка политических элит, приход к власти новых лиц.

- Несмотря на прогнозы скептиков и оппонентов, Владимир Зеленский за год не только не потерял, но и даже нарастил рейтинг по сравнению с первым туром президентских выборов. С чем, на ваш взгляд, это связано?

Долгое время это был своеобразный народный миф. И вот он воплотился на практике – но не сам собой, а именно через Зеленского. Это один из главных результатов первого года его президентства. Хотя с этим результатом и не все так просто.

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Второе – быстрая концентрация власти. Парадокс: большинство наблюдателей ожидали увидеть слабого президента. К власти пришел человек, который никогда не занимался политикой, у него не было команды. Но он быстро перешел к решительным действиям.

Третье важное достижение связано с разблокированием мирного процесса. Около трех лет он был практически в тупике, многие утратили надежду на то, что конфликт на Донбассе вообще можно урегулировать хоть каким-то образом. Именно появление Зеленского, который искренне хотел мира, помогло продвинуть процесс немного вперед.

Конечно же, успех относительный, частичный – в том числе и потому, что это зависит не только от Зеленского. Мы видим, что Путин не стремится к быстрому разрешению конфликта. Тем не менее удалось добиться целого ряда локальных успехов.

Это и обмены, которые позволили освободить украинцев из российского плена – в том числе моряков и известных политзаключенных. Это и разведение войск в трех пунктах на Донбассе. И возобновление переговоров в "нормандском формате", которого Зеленский добивался почти полгода.

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Кроме того, Зеленский попытался воплотить на практике целый ряд общественных ожиданий, которые казались утопичными. Некоторые из них не удавалось осуществить более двух десятилетий. Особо отмечу сверхзадачу, об которую обломали зубы все предшественники – это ликвидация депутатской неприкосновенности.

Пытался сделать Кучма на референдуме 2000 года – не получилось. Это был один из главных лозунгов у Ющенко – тоже не получилось. Об этом говорил Порошенко – и тоже не вышло. А вот Зеленский это смог сделать, причем достаточно быстро. Во всяком случае на уровне Конституции эта проблема решена.

Еще один пример – непопулярная тема открытия рынка земли. Тоже вопрос, который не решался 20 лет. Но в итоге именно решительность, гиперактивность, я бы сказал, в хорошем смысле "безбашенность" Зеленского помогли сдвинуть с мертвой точки и эту проблему.

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- И тем не менее мы видим постоянный поток критики в адрес "президента-актера".

Есть даже такой психологический феномен, я его называю "Зе-фобия". Люди критично воспринимают Зеленского из-за его прошлого. Как это так? Человек, который никогда не занимался политикой, теперь должен управлять страной. Это для них какой-то когнитивный диссонанс.

И вот это высокомерие, этот интеллектуальный снобизм часто порождает неадекватную оценку Зеленского. Хотя мы видим – у него действительно есть качества сильного менеджера. Все-таки он создал успешный бизнес. Удачно провел избирательную кампанию. Год его работы показал: да, чуда не случилось. Но нет и никакой катастрофы. Более того, есть продвижение вперед по целому ряду важных направлений, в том числе в его переговорах с Россией, в мирном процессе.

- Есть мнение, что Зеленский не управляет страной, а по-прежнему играет роль в популярном сериале…

Да, многие утверждают, что он работает ради аплодисментов: как привык на сцене, так продолжает и в политике. Но возьмем ту же земельную реформу. Или нынешнюю ситуацию, соглашение с МВФ, где он фактически продавливает через парламент целый ряд очень непростых решений. Это он делает точно не ради аплодисментов, а с пониманием, что это необходимо сейчас сделать. Эти решения могут негативно сказаться на его рейтинге – но он идет на это.

Точно так же с карантином. В начальный период многие критиковали, говорили, что это преждевременно, нет никакой эпидемии. Но мы видим сейчас по опросам – 70% поддерживают.

Зеленский – не классический политик. Он действует не в соответствии с политическими инстинктами, где главное – это рейтинг, сохранение власти. Он не боится рисковать. Но здесь проявляется еще одна его необычная характеристика – его гиперответственность.

В феврале было большое интервью президента агентству "Интерфакс-Украина", там проскочила мимоходом фраза: "Главное страну не потерять". Не думаю, что это наиграно, в этом как раз и проявляется его искреннее понимание той сложности задач, которые свалились на его плечи. Он осознает эту ответственность.

Один из традиционных недостатков абсолютного большинства украинских политиков – это нерешительность. Они боятся брать на себя ответственность за сложные решения. У Зеленского этого нет. И это очень важное качество для государственного деятеля.

- Получается, Зеленского недооценили?

Недооценка Зеленского была – в том числе и у Путина, у российских переговорщиков. И вот для них очень неприятным открытием стали переговоры в Париже, саммит "Нормандской четверки". Кстати, этот саммит стал большим успехом Зеленского. Потому что здесь Зеленский дожал Путина.

Путин оттягивал, несколько раз переносил встречу. Мне кажется, даже западные лидеры, Меркель и Макрон, на этих переговорах действовали по инерции. Они как бы понимали, что да, в общем-то нужен этот саммит, но не прилагали чрезмерных усилий для его проведения. И саммит состоялся только благодаря гиперактивности и гипернастойчивости Зеленского, который, повторюсь, просто дожал Путина.

Оказалось, что к этому саммиту Зеленский подготовился гораздо лучше Путина. Он подготовил целый ряд инициатив, что стало неожиданностью для российской стороны. И настойчивость Зеленского в продвижении идеи обновления Минских соглашений тоже стала неожиданностью. И россияне оказались не готовы. Известный сюжет "Истерика Суркова" – думаю, из этой же оперы.

Российская сторона должна была навязать свой сценарий ведения переговоров, и они должны были дожать Зеленского при молчаливом согласии Меркель и Макрона. А получилось наоборот: сценарий переговоров был сорван, переигран. Зеленскому удалось даже убедить Меркель, что необходимо думать об обновлении Минских соглашений, иначе из тупика не выйти. Меркель на итоговой пресс-конференции с этим согласилась. Это была важная маленькая психологическая победа Зеленского над Путиным.

Другой пример на тех же переговорах. Тоже маленькая, но очень символичная деталь. Когда на итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что Крым – это украинская территория. Я не помню, чтобы Порошенко так делал при Путине.

- Кстати, о Порошенко. Почему и он сам, и другие известные политики боятся напрямую критиковать лично президента?

Да, да – это очень показательно. Потому что мы помним личные скандалы, связанные с Ющенко, Януковичем, тем же Порошенко. Здесь ситуация выглядит совсем иначе. Пожалуй, самый крупный скандал, где фигурируют обвинения в коррупции, это история с братом Ермака. Да и то ни по одному эпизоду нет решения.

Но системных обвинений в коррупции в адрес самого Зеленского и ключевых людей в его команде – нет. И в этом качественное отличие нового президента от его предшественников.

Напомним, в декабре 2019 года в интервью "Сегодня" Владимир Фесенко отвечал на вопросы, касающиеся будущих международных событий и встреч Владимира Зеленского.

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