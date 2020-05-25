Владимир Гройсман: Есть программа выхода из кризиса, которую надо принять

Во время кризиса больше всего страдают люди. И обязанность государства принять все необходимые решения для того, чтобы поддержать людей, экономику и здоровье. Об этом в своем видеообращении сказал премьер-министр Украины 2015-2019 годов Владимир Гройсман.

"К сожалению за несколько месяцев карантина правительство не положило на стол четкий план действий по поддержке людей и национальной экономики. В отличие от других европейских стран в Украине такого плана нет. Я неоднократно предлагал правительству принять конкретные шаги для поддержки людей. Но этого сделано не было", – отметил Гройсман.

По его словам, его команда в Виннице недавно приняла решение о формировании такой программы, которая может быть основой и примером для правительственной программы и для программы других городов и общин Украины.

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"Программа состоит из трех частей. Часть первая – здравоохранение, объединяющая четкие шаги. Во-первых: защитить медиков, надлежащим образом финансировать их зарплаты, обеспечить оборудованием, медикаментами, средствами защиты. Ни для кого не секрет, что осенью мы можем ожидать вторую волну коронавируса. Мы должны использовать это золотое время для того, чтобы очень хорошо подготовиться и быть готовыми.

Вопрос номер два – социальная защита. Мы знаем, что миллионы людей в результате карантина и эпидемии потеряли работу. Они не только потеряли работу, но и средства к существованию. У них просто нет денег. Поэтому я предлагал правительству – принять решение о том, чтобы оказать поддержку на уровне минимальной зарплаты для этих людей на период карантина. Но и этого сделано не было. В Виннице утверждена программа, которая поддерживает социально незащищенные слои населения и пенсионеров. Это четкая финансовая поддержка.

Блок номер три – вопросы экономики, защиты предпринимательства и возобновления экономического роста. Принятые решения, которые позволят освободить предпринимателей от оплаты налогов на период карантина. Принятые решения, которые позволят за счет, в том числе местных средств, стимулировать кредитование "под ноль". Принятые решения будут стимулировать увеличение количества и сохранения рабочих мест. На каждое рабочее место будет целевая дотация 1000 грн, – равной уплате единого социального взноса. Это конкретная помощь тем, кто хочет восстановить работу своих предприятий и сохранить свои коллективы", – подчеркнул Гройсман.

Политик уверен, что то же самое нужно сделать на уровне государства.

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"Правительство должно принять программу, поддержать людей. Это не просто требование, это обязанность правительства в такое сложное время.

Эта программа может быть основой для программ местных, программ общин и областей. Никто не имеет права сегодня терять время. Принимайте решения, поддержите людей, поддержите экономику и поддержите государство. Я имел честь работать над этой программой, и считаю, что это эффективные шаги, которые позволят поддержать людей в этот чрезвычайно сложное время", – подытожил Гройсман.

Ранее Гройсман предлагал принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей для бизнеса 12/12.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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