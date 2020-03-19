Владимир Гройсман написал открытое письмо к премьеру Денису Шмыгалю

Премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман написал открытое письмо к нынешнему главе правительства Денису Шмыгалю. Свое письмо он опубликовал в Facebook.

"Глубокоуважаемый господин премьер-министр Денис Шмыгаль! Обращаюсь к вам в чрезвычайных обстоятельствах, требующих чрезвычайных действий. В это тяжелое время нам, украинскому народу, нужно объединиться: обществу надо выполнять рекомендации властей, но прежде всего – власть должна служить обществу. Господин премьер-министр, ваше правительство стоит перед серьезными вызовами. Пришло время определить их четко и конкретно", – пишет Гройсман.

Как отмечает экс-премьер, сегодня основной и наиболее очевидной задачей государства является ограничение эпидемии, вызванной вирусом COVID-19. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по этому поводу однозначны: нужно увеличить наличие тестов.

"Изоляция больных и строгий карантин необходимы, но этого недостаточно. Призываю вас, господин премьер-министр, увеличить доступ к тестам. Коронавирус не выбирает", – подчеркнул Гройсман, добавив, что в этом контексте следует прежде всего помнить о людях пожилого возраста и тех, кто страдает заболеваниями, ведь они наиболее уязвимы.

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"Во-вторых, правительство должно предотвратить необоснованную панику, – продолжает экс-премьер. – Для предупреждения паники нужна честная, систематическая и ежедневная информационная политика. Украинское общество должно знать, каковы реальные размеры эпидемии и планы у правительства".

Гройсман также призвал Кабмин немедленно обратиться к Европейскому Союзу с просьбой включить Украину в планы Сообщества по борьбе с коронавирусом.

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"Мы – система сообщающихся сосудов и нет никаких причин, по которым действия Украины и государств-членов ЕС, даже те, которые касаются приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов, нельзя было бы согласовать. Международное сообщество проходит сегодня большой тест на солидарность, и я не могу себе представить, чтобы Украина услышала "нет" в этом вопросе. Преимущества здесь будут очевидны. Начиная с большей эффективности защитных мер, из-за обмена опытом, и закончив переговорами о снижении цен", – подчеркнул он.

Кроме того, как отмечает экс-премьер, необходимо финансово поддержать людей, которые сейчас вынужденно оказались в неоплачиваемых отпусках. Это работники сфер, которые перестали функционировать на время карантина. Для этого нужно использовать финансовые резервы государства.

Также Украина должна помнить о своих гражданах, живущих и работающих за рубежом.

"Не будем поддаваться иллюзиям: если польский или чешский работодатель попадет в беду и решит уменьшить количество штатных рабочих мест, то первой жертвой станет украинец. Очевидно, что многие наши граждане решат в этой ситуации вернуться домой. Правительство должно их принять. Поэтому я призываю вас подготовить программу, которая позволит этим людям вернуться на украинский рынок труда", – подытожил Владимир Гройсман.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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