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Владимир Гройсман назвал условия, при которых Украина защитится от мирового экономического кризиса

13 марта, 21:17

Сергей Пономаренко

Политик перечислил меры, которые помогут удержать экономическую ситуацию

Стимулирование внутреннего рынка и балансирование бюджета – одни из главных условий для того, чтобы Украина прошла тяжелые времена мирового экономического кризиса, считает премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман, который стал гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Первое – балансирование бюджета. В бюджете нужно не упустить три вещи – зарплаты, пенсии и финансирование армии. Это три позиции, которые должны быть непреклонными. Что касается экономики, надо посмотреть в структуру – где есть плюсы, где минусы, и принять конкретные решения. Вы сказали, что люди не получили 1 марта индексации пенсий. Логика реформы была в том, чтобы, действительно, сделать это 1 марта, после того, как Государственная служба статистики Украины подводит итоги по результатам роста экономики и средних зарплат за первые месяцы года. Так вот, это нужно делать. Но, если бы не было провальной политики в ноябре, декабре по наполнению бюджета и как следствие – результатов в январе и феврале, это можно было бы сделать. А поскольку никто не удержал экономическую ситуацию и поступления в бюджет – такую ​​возможность у людей забрали", – объяснил Владимир Гройсман.

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Политик считает, что доходы граждан напрямую влияют на внутреннее потребление и внутренний рынок, которые необходимо стимулировать для того, чтобы пройти тяжелые часы экономического кризиса, который наблюдается в мире.

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экономический кризис Владимир Гройсман Украина 24 большое интервью с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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