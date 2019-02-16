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Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор была "исполняющей обязанности"

Сегодня, 11:12

Владимир Гройсман внесет представление о назначении министром Супрун когда будет уверен, что его поддержат

Владимир Гройсман. Фото: Кабмин
Владимир Гройсман. Фото: Кабмин.
Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор была "исполняющей обязанности" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b0/2ab/5c55b02abeebe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b0/2ab/5c55b02abeebe.jpg Политика Владимир Гройсман внесет представление о назначении министром Супрун когда будет уверен, что его поддержат

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему Ульяна Супрун возглавляет Минздрав с приставкой и.о.В  эфире телеканала Прямой он рассказал, что не подавал кандидатуру Супрун на должность министра потому что не было поддержки коалиции парламента.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю ", – сказал премьер-министр.

По его словам, в Ульяны Супрун было только одно ограничение: она не имела права голосовать на заседаниях правительства.

Напомним, что после того, как суд удовлетворил заявление народного депутата и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения, Кабмин подал апелляцию на решение суда. Суд рассмотрел поданное ходатайство Кабмина 11 февраля 2019 года.

После повторного рассмотрения дела Супрун суд отменил ограничения на исполнение обязанностей министра здравоохранения для Ульяны Супрун. Соответствующее решение огласил судья Сергей Каракашьян.

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Тег суд, супрун, Гройсман, Министерство здравоохранения

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