Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости политики

Владимир Гройсман: Открывать сейчас украинский рынок для российской электроэнергии – абсурд и преступление

7 апреля, 00:49

Елена Кузьмич

«Энергетика - это не просто сектор экономики, но и важный сектор безопасности», - заявил Гройсман

Украинская энергосистема сейчас крайне разбалансирована, а объем недополученных расчетов составляет около 7 млрд грн. В этих условиях открывать украинский рынок для российской или белорусской электроэнергии – абсурд и преступление.

Об этом заявил в эфире одного из общенациональных телеканалов премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Мы начинаем терять национальную энергетику. Нерасчеты с "Энергоатомом", "Гидроенерго", ТЭС – более 7 млрд грн. Шахтеры теряют работу, а это примерно 40 тыс. человек. Это следствие того, что останавливаются энергопредприятия, – сказал Владимир Гройсман. – Зато открывают рынок для российской энергии. И мы платим зарплату атомщикам не украинским, а из Российской Федерации. Это абсурд. Преступный абсурд".

Реклама

По мнению Владимира Гройсмана, энергетика – это не просто сектор экономики, но и важный сектор безопасности.

"Сегодня он (сектор – Ред.) вышел из-под контроля. Если так будет продолжаться еще несколько месяцев, мы можем вернуться в 90-е годы, когда будут отключены города и предприятия", – добавил Владимир Гройсман.

Ранее он заявил, что главная цель сейчас – исправить ситуацию в государстве.

Также по его словам, сейчас нельзя класть экономику "на лопатки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика экономика Россия шахтеры Энергоатом Владимир Гройсман

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский отреагировал на госпитализацию британского премьера Джонсона
Зеленский отреагировал на госпитализацию британского премьера ДжонсонаПолитика
В Украине могут отменить карантин:
В Украине могут отменить карантин: "слуга народа" раскрыл подробностиУкраина
"Ситуация тут двузначная": Фесенко оценил вероятность снятия санкций с РоссииПолитика
"Повод даст сама Украина": эксперт объяснил, когда Россия может избавиться от санкцийПолитика
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатов
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатовПолитика
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛО
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...