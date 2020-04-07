Владимир Гройсман: Открывать сейчас украинский рынок для российской электроэнергии – абсурд и преступление

«Энергетика - это не просто сектор экономики, но и важный сектор безопасности», - заявил Гройсман

Украинская энергосистема сейчас крайне разбалансирована, а объем недополученных расчетов составляет около 7 млрд грн. В этих условиях открывать украинский рынок для российской или белорусской электроэнергии – абсурд и преступление.

Об этом заявил в эфире одного из общенациональных телеканалов премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Мы начинаем терять национальную энергетику. Нерасчеты с "Энергоатомом", "Гидроенерго", ТЭС – более 7 млрд грн. Шахтеры теряют работу, а это примерно 40 тыс. человек. Это следствие того, что останавливаются энергопредприятия, – сказал Владимир Гройсман. – Зато открывают рынок для российской энергии. И мы платим зарплату атомщикам не украинским, а из Российской Федерации. Это абсурд. Преступный абсурд".

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По мнению Владимира Гройсмана, энергетика – это не просто сектор экономики, но и важный сектор безопасности.

"Сегодня он (сектор – Ред.) вышел из-под контроля. Если так будет продолжаться еще несколько месяцев, мы можем вернуться в 90-е годы, когда будут отключены города и предприятия", – добавил Владимир Гройсман.

Ранее он заявил, что главная цель сейчас – исправить ситуацию в государстве.

Также по его словам, сейчас нельзя класть экономику "на лопатки".

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