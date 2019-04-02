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Владимир Зеленский попал в языковой скандал: Фарион разнесла кандидата в прямом эфире

Сегодня, 21:13

Пользователи сети отреагировали на гневные высказывания Фарион неоднозначно

Фото: AFP
Владимир Зеленский попал в языковой скандал: Фарион разнесла кандидата в прямом эфире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg Политика Пользователи сети отреагировали на гневные высказывания Фарион неоднозначно

Кандидат в президенты и один из лидеров президентской гонки в Украине Владимир Зеленский нарвался на острую критику со стороны бывшего нардепа от ВО "Свобода" Ирины Фарион за то, что в видеообращении после первого тура президентских выборов 2019 на русском языке поблагодарил своих избирателей и команду. Ирина Фарион на передаче "На межі вибору" прокомментировала его речь крайне эмоционально. Соответствующее видео опубликовал блогер Виталий Барабаненко в своем в Twitter.

Зеленский, в частности, в публичном обращении после голосования на выборах президента 31 марта поблагодарил своих сторонников и подписчиков.

"Я правда считаю, что у нас такая большая армия уникальных, потрясающих, креативных, офигенных, добрых и теплых людей... У нас первая победа", – сказал Зеленский.

Фарион возмутило то, что кандидат на пост главы государства в своем обращении не говорит на государственном языке – украинском. Она заявила, что не понимает его слов.

"А вы можете перевести, что оно несло? I don't understand..." – вскипела она.

Также Фарион заявила, что "его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур!"

Бывший парламентарий подчеркнула, что в то время, когда на Донбассе украинские военные защищают страну от оккупантов, Зеленский "насилует язык на глазах у всей страны".

"Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!" – заявила Фарион.

Также она прокомментировала высокий электоральный результат Зеленского в первом туре выборов и негативно отозвалась о тех, кто за него голосовал.

"Это означает, что с теми 30% поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы!" – резюмировала Фарион.

Пользователи сети отреагировали на гневные высказывания Фарион неоднозначно. Некоторые ухватились за ее эмоциональные слова в адрес сторонников Зеленского и попытались перекрутить фразу, вплоть до призыва к экстремизму. Но многие юзеры солидарны с тем, что кандидат в президенты Украины должен "по крайней мере на людях говорить на языке своей страны":

  • "Фарион в данном случае права, что позволено Юпитеру, не позволено быку! Он позизионирует себя, как будущий президент, обязан знать украинский! Но,о чем это я, оно и по русски говорит не понятно о чем!"
  • "Первый случай, когда я полностью поддерживаю госпожу Фарион";
  • "Уважаемые, я вам скажу как русскоязычный гражданин, да, я тоже не в восторге от Фарион, да, у нее как говорится свои тараканы в голове, но она безусловно права в том, что, если ты мечтаешь о кресле, то твой долг по крайней мере на людях говорить на языке своей страны!"
  • "Редкий случай, когда Фарион права!"
  • "Ирина, как всегда, с тяжелой рукой, но по сути права"...

Напомним, в Германии ожидают от кандидата в президенты Владимира Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах. 

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Тег Зеленский, Фарион, Владимир Зеленский, политики

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