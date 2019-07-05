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Владимир Зеленский посетил Донбасс: фоторепортаж

5 июля, 18:47

Чем президент занимался в ходе поездки на Донбасс – в ярких фото

5 июля президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донецкую область – визит приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков.

Перед поездкой глава государства провел ряд кадровых перестановок на Донбассе: назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также сменил руководство Донецкой областной государственной администрации.

Президент выступил в Краматорске, где перешел на русский язык и рассказал историю о двух братьях из Макеевки – Евгении и Павле Кириленко, который был назначен донецким губернатором. Первый решил пойти на службу боевикам и теперь числится в базе "Миротворца", а Павел покинул территорию города сразу после оккупации и выехал на подконтрольную украинским властям территорию. Сейчас они не общаются.

Кроме того, в ходе визита в Краматорск Зеленский представил Павла Кириленко лично и очертил для него основные задачи на новой должности, указав на важность качественной инфраструктуры и своевременной выплаты зарплат и пенсий жителям области.

Глава государства также сделал акцент на важности обеспечения качественного водоснабжения в Донецкой области

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Тег Донбасс, Донецкая область, Зеленский, краматорск, фоторепортаж

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