Владимир Зеленский посетил Донбасс: фоторепортаж
Чем президент занимался в ходе поездки на Донбасс – в ярких фото
5 июля президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донецкую область – визит приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков.
Перед поездкой глава государства провел ряд кадровых перестановок на Донбассе: назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также сменил руководство Донецкой областной государственной администрации.
Президент выступил в Краматорске, где перешел на русский язык и рассказал историю о двух братьях из Макеевки – Евгении и Павле Кириленко, который был назначен донецким губернатором. Первый решил пойти на службу боевикам и теперь числится в базе "Миротворца", а Павел покинул территорию города сразу после оккупации и выехал на подконтрольную украинским властям территорию. Сейчас они не общаются.
Кроме того, в ходе визита в Краматорск Зеленский представил Павла Кириленко лично и очертил для него основные задачи на новой должности, указав на важность качественной инфраструктуры и своевременной выплаты зарплат и пенсий жителям области.
Глава государства также сделал акцент на важности обеспечения качественного водоснабжения в Донецкой области
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