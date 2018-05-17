Власть обещает полную монетизацию субсидий: итоги дня

ОБЩЕСТВО

66 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

4,5 млн человек уже подписали декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами в рамках национальной кампании "Врач для каждой семьи". Об этом сообщил Минздрав. Наиболее активными были жители Винницкой области – здесь своего врача выбрали уже 20% жителей. Харьковская область является лидером по подписанию деклараций в абсолютных числах – 478 тыс.

Повысилась до 44,4% по результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объему операций, что на 5,1 п.п. больше по сравнению с итогами 2017 года. Об этом сообщил Нацбанк. Общая сумма безналичных расчетов составила 272,6 млрд грн.

Заработает с 1 января 2019 года в Украине монетизация жилищных субсидий – такой прогноз сделал премьер-министр Владимир Гройсман.

Расширен перечень лекарств и изделий медицинского назначения, подлежащих закупке международными организациями за средства государственного бюджета 2018 года. Добавлены, в частности, о медикаменты для пациентов с орфанными метаболическими заболеваниями, с рассеянным склерозом, препаратах для детей с ДЦП, муковисцидозом.

869 млн грн направит Киев на текущий и капитальный ремонт жилых зданий в столице, в частности, на ремонт кровель, сетей, внутридомовых систем и фасадов. Киевские ЖЭКи направят на текущий ремонт сетей, кровель и электрощитовых 265 млн грн, полученных в рамках тарифа на содержание домов и придомовых территорий.

Первые 500 ручных гранатометов производства США получила Национальная гвардия.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,20 грн на 17 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился на 1 копейку. Сегодня курс на межбанке в продаже понизился на 3 копейки – до 26,175 грн, а в покупке снизился на 3 копейки – до 26,155 грн.

На 5 млн долларов продукции не смогли отгрузить металлургические предприятия за три дня забастовки работников локомотивного парка "Укрзализныци".

275 аграрных расписок аграрии оформили на 1,7 млрд грн в текущем году, свидетельствуют данные Международной финансовой корпорации (IFC). До 2018 года в Украине действовал пилотный проект, который включал несколько областей. В этом году действие инструмента финансовых расписок расширилось на всю территорию страны. За период реализации этого проекта выдано 457 расписок (285 финансовых, 172 товарных). С начала проекта механизм аграрных расписок позволил привлечь 2,85 млрд грн.

Вырос на 31% импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 51,2 тыс. единиц, сообщила ассоциация "Укравтопром". Общая стоимость импортированных за три месяца в страну автомобилей составила 665,7 млн долл. При этом в структуре импорта наибольшую долю заняли легковые автомобили, поставки которых по сравнению с первым кварталом 2017 года выросли на 43% – до 41522 шт. В денежном выражении импорт легковых авто составил 459,3 млн долл. 57% импортированных легковых автомобилей – машины с пробегом.

Продлено на три года действие экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов на уровне 42 евро за 1 тонну. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.

100 тыс. евро Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) компенсирует Киеву за внедрение бесплатного проезда для болельщиков с билетами на финальные матчи мужской и женской Лиги чемпионов 2018 года и аккредитованных лиц.

МИР

Литва установит квоты для зарубежных работников на некоторые профессии в ответ на рост трудовой миграции, в том числе из Украины. В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам, их них около 20 тыс. – гражданам Украины.

Финляндия упрощает процедуру трудоустройства иностранцев из-за пределов Европейской Экономической Зоны. Главная причина тому – экономический рост в стране и нехватка кадров.

Превысила отметку в 80 долл. за баррель нефть в четверг впервые с ноября 2014 года. Причина роста – усиление геополитических рисков.

Испытана первая в Китае ракета, которая полностью разработана и произведена частной китайской компанией OneSpace Technology. Длина ракеты составляет 9 метров, она может вывести полезный груз на орбиту высотой 800 километров. OneSpace основана в 2015 г. Ее часто сравнивают с американской ракетостроительной компанией Илона Маска SpaceX.

Не будет представлена на улицах Киева во время финала Лиги чемпионов российская корпорация "Газпром", которая является спонсором турнира. Реклама будет только на стадионе.

Добавят городам еще 2,5 млрд жителей урбанизация и общий рост численности населения в мире к 2050 году, прогнозируют в ООН. В городах будет жить 68% населения. Почти 90% этого прироста придется на страны Азии и Африки, где сейчас проживает почти 90% сельского населения мира.