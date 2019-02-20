Вмешательство Кремля в выборы в Украины: СБУ открывает новый фронт
В спецслужбе обещают защитить информационную безопасность избирательных процессов в нашем государстве
Сотрудники Служба безопасности Украины обещают помешать российским спецслужбам повлиять на результаты выборов в стране посредством использования мессенджеров, сообщает УНН.
В частности, в СБУ напомнили, что в пределах своей компетенции противодействуют попыткам вмешательства спецслужб РФ в избирательные процессы в Украине.
"В случае получения информации о конкретных фактах использования коммуникативных возможностей социально ориентированных и общедоступных ресурсов сети Интернет, в том числе приложений для обмена мгновенными сообщениями, будут приниматься соответствующие определенные законодательством меры, направленные на защиту информационной безопасности нашего государства", – отметили в спецслужбе.
Напомним, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что для вмешательства в украинские выборы Россия, среди прочего, попытается разыграть "религиозную карту" для дестабилизации ситуации в стране. Провокации организовываются российскими спецслужбами с оккупированных территорий Донбасса, утверждает он.
Также сообщалось, что Национальная полиция Украины разработала во всех регионах страны так называемые "дорожные карты" обеспечения общественной безопасности на выборах.
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