Вмешательство Кремля в выборы в Украины: СБУ открывает новый фронт

В спецслужбе обещают защитить информационную безопасность избирательных процессов в нашем государстве

Фото: Pixabay

Вмешательство Кремля в выборы в Украины: СБУ открывает новый фронт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d91/339/5c6d913395673.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d91/339/5c6d913395673.jpg 2019-02-20T19:46:00+02:00 Политика В спецслужбе обещают защитить информационную безопасность избирательных процессов в нашем государстве

Сотрудники Служба безопасности Украины обещают помешать российским спецслужбам повлиять на результаты выборов в стране посредством использования мессенджеров, сообщает УНН.

В частности, в СБУ напомнили, что в пределах своей компетенции противодействуют попыткам вмешательства спецслужб РФ в избирательные процессы в Украине.

"В случае получения информации о конкретных фактах использования коммуникативных возможностей социально ориентированных и общедоступных ресурсов сети Интернет, в том числе приложений для обмена мгновенными сообщениями, будут приниматься соответствующие определенные законодательством меры, направленные на защиту информационной безопасности нашего государства", – отметили в спецслужбе.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что для вмешательства в украинские выборы Россия, среди прочего, попытается разыграть "религиозную карту" для дестабилизации ситуации в стране. Провокации организовываются российскими спецслужбами с оккупированных территорий Донбасса, утверждает он.

Также сообщалось, что Национальная полиция Украины разработала во всех регионах страны так называемые "дорожные карты" обеспечения общественной безопасности на выборах.

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