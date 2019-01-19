Вмешательство РФ в выборы-2019 может стать беспрецедентным, – эксперт
Россия постарается решить свои задачи "малой кровью", но Украине нужно быть готовой к худшим сценариям
Вмешательство Российской Федерации в ход президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году имеет все шансы стать беспрецедентным. Об этом пишет директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, советник президента Украины и член политической подгруппы ТКГ в Минске Владимир Горбулин в своей статье для ZN.
По его словам, Европа с головой уходит в свои собственные дела и проблемы, яркой демонстрацией чего был в 2018 году почти незаметный "минский процесс". В свою очередь Россия всячески усиливает свое давление, в том числе и военное. При этом, оно приобретает серьезный масштаб, свидетельствующий о планомерной подготовке Москвы к возможной войне, в которой наше государство может оказаться не единственной целью.
Горбулин подчеркнул, что РФ попытается "малой кровью" решить свои стратегические задачи в Украине. В частности, Кремль предпримет попытки привести к власти на разных уровнях "договороспособных" политиков или откровенных российских агентов.
"Однако если это не удастся, Украине стоит быть готовой к самым радикальным сценариям", – предупредил эксперт, добавив, что этот год может быть для страны таким же сложным, как и 2004, но, вероятно, и не таким, как 2014-й.
По его мнению, успех нашего государства зависит от того, способны ли будут политические элиты после выборов сформировать "качественный образ будущего, подняться над местечковой оценкой реальности и заглянуть за горизонт".
"Главная задача, стоящая перед новыми президентом, парламентом и правительством, — консолидация профессионалов для полноценного восстановления "хребта" государства, необходимого для разработки и воплощения полновесных проектов будущего, с учетом всех вызовов и угроз", – добавил он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что РФ будет пытаться использовать во время избирательных кампаний в Украине в качестве рычага давления захваченных украинских моряков.
Не так давно в Facebook объяснили, как будут предотвращать вмешательство в выборы в Украине.
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