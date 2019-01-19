Вмешательство РФ в выборы-2019 может стать беспрецедентным, – эксперт

Россия постарается решить свои задачи "малой кровью", но Украине нужно быть готовой к худшим сценариям

Владимир Горбулин. Фото: из открытых источников..

Вмешательство РФ в выборы-2019 может стать беспрецедентным, – эксперт //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/35d/3b5/5c435d3b57367.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/35d/3b5/5c435d3b57367.jpg 2019-01-19T19:26:37+02:00 Политика Россия постарается решить свои задачи "малой кровью", но Украине нужно быть готовой к худшим сценариям

Вмешательство Российской Федерации в ход президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году имеет все шансы стать беспрецедентным. Об этом пишет директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, советник президента Украины и член политической подгруппы ТКГ в Минске Владимир Горбулин в своей статье для ZN.

По его словам, Европа с головой уходит в свои собственные дела и проблемы, яркой демонстрацией чего был в 2018 году почти незаметный "минский процесс". В свою очередь Россия всячески усиливает свое давление, в том числе и военное. При этом, оно приобретает серьезный масштаб, свидетельствующий о планомерной подготовке Москвы к возможной войне, в которой наше государство может оказаться не единственной целью.

Горбулин подчеркнул, что РФ попытается "малой кровью" решить свои стратегические задачи в Украине. В частности, Кремль предпримет попытки привести к власти на разных уровнях "договороспособных" политиков или откровенных российских агентов.

"Однако если это не удастся, Украине стоит быть готовой к самым радикальным сценариям", – предупредил эксперт, добавив, что этот год может быть для страны таким же сложным, как и 2004, но, вероятно, и не таким, как 2014-й.

По его мнению, успех нашего государства зависит от того, способны ли будут политические элиты после выборов сформировать "качественный образ будущего, подняться над местечковой оценкой реальности и заглянуть за горизонт".

"Главная задача, стоящая перед новыми президентом, парламентом и правительством, — консолидация профессионалов для полноценного восстановления "хребта" государства, необходимого для разработки и воплощения полновесных проектов будущего, с учетом всех вызовов и угроз", – добавил он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что РФ будет пытаться использовать во время избирательных кампаний в Украине в качестве рычага давления захваченных украинских моряков.

Не так давно в Facebook объяснили, как будут предотвращать вмешательство в выборы в Украине.

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