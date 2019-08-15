Вместо полумиллиона долларов – календарики: адвокат раскрыла новые детали задержания Грымчака

Татьяна Матяш озвучила протокол от следователей, который ей предоставили после задержания чиновника

/ Фото: НАБУ

Во время задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не было зафиксировано полмиллиона долларов, а вместо них оказались календарики, имитирующие деньги.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала адвокат Татьяна Матяш.

По ее словам, "взяткой" в полмиллиона долларов оказались не настоящие деньги.

"Нет. Денежных средств там было – ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, – нет, не было. Там полмиллиона – это были календарики", – сказала Матяш.

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В то же время адвокат отметила, что правоохранители так не пояснили внятно, за что конкретно задержали Грымчака. Она зачитала протокол, который ей предоставили.

"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев – Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", – сказала она.

Адвокат не знает, где сейчас находится задержанные Грымчак и его доверенное лицо – их должны были доставить в СИЗО, однако не известно, есть они там или нет.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа заместителя председателя МинВОТ Грымчака задержали на полумиллионной взятке. Уголовное производство расследуют СБУ и НАБУ. Установлено, что чиновник требовал от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов.

В МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности их ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. В то же время в Минкульте открестились от причастности их чиновников к неправомерным действиям. Смотрите фото громкого задержания.

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