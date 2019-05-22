Внеочередное заседание Рады: депутатов мало, но Парубий объявил о начале работы

На заседании планируют рассмотреть изменения в закон о выборах в парламент

REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл внеочередное заседание парламента. Со второй попытки зарегистрировались 240 депутатов. После первой попытки регистрации было зарегистрировано всего 208 нардепов.

"Согласно закону о регламенте я имею право открывать заседание Рады даже если в зале зарегистрировано менее необходимых 226 нардепов. Поэтому нет смысла не регистрироваться", – отметил Парубий, объявив о повторной регистрации.

Заседание рады началось минутой молчания в память о погибших под Волновахой украинских солдатах в 2014 году.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады в среду утром, парламентарии рассмотрят два законопроекта: о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов – предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%.

"Согласно закону, я в письменной форме огласил о том, что будет проведено внеочередное заседание. Но также я просил президента уточнить номера законов, в которые он предлагал внести изменения", – подчеркнул спикер ВР.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Также напомним, Зеленский назначил внеочередные выборы Рады на 21 июля.

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