Внеочередное заседание Рады: эксперты рассказали, соберутся ли нардепы в четверг

Политологи рассказали, готовы ли будут парламентарии поработать внеурочно

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Рассмотрение законодательных инициатив о работе Высшего антикоррупционного суда и закона о незаконном обогащении необходимо. И было бы неплохо, если бы Рада eще текущего VIII созыва рассмотрела их.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, собрание парламента на внеочередное заседание вполне оправдано, потому что накануне выборов депутаты будут заинтересованы в поддержании таких инициатив, дабы заработать себе дополнительные баллы в глазах избирателей.

"Такая инициатива необходима, потому что надо внести изменения в закон об антикоррупционном суде, чтобы не возникло заминки в его работе. До выборов у всех будет инициатива проголосовать за него. Мол, вот смотрите, я его хочу поддержать. А после выборов все будут отдыхать", – считает Фесенко.

Неоправданным собрание этого заседания парламентариев считает политолог Олеся Яхно-Белковская. Эксперт видит в подобной инициативе президента лишь политтехнологическую составляющую в кампании президентской партии накануне парламентских выборов.

"Во-первых, антикоррупционный суд работает сегодня. Я имею в виду, есть наработанная база, есть законы, регламентирующие его работу. Во-вторых, если говорить о восстановлении ответственности за незаконное обогащение, то возникают вопросы. Такой закон необходим. Но мы знаем, что именно Конституционный суд отменил эту поправку. И, опять же, странно, что ничего не звучит о Конституционном суде. Это наталкивает на мысль, что инициаторы этого заседания не настроены на конструктивную работу", – говорит Яхно-Белковская.

Несмотря на разные взгляды на необходимость проведения этого заседания, эксперты сошлись во мнении, что вряд ли выйдет реально собрать Раду и заставить ее работать над этими вопросами.

"Сомневаюсь, что удастся реализовать эту идею. Даже если ее соберут, у меня есть сильные сомнения, что Рада проголосует за этот законопроект, поскольку они отвергают все инициативы президента", – продолжает Фесенко.

Если в повестке дня будут еще какие-то вопросы, то депутаты могут выйти на работу 18 июля. Только ради этих вопросов, скорее всего, нет.

"Возможно, Рада соберется, если будет какая-то повестка дня. Только ради этого – не факт. Я в это не верю", – предполагает Яхно-Белковская.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала его работы). Глава государства намерен облегчить работу судьям нового суда и ускорить привлечение к ответственности топ-чиновников за коррупцию.

Отметим, что под конец своей каденции парламент нынешнего созыва успел принять важный документ. 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов.

Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Кодекса и что он предполагает.

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