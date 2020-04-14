Внеочередное заседание Рады: лидер фракции "Слуга народа" назвал дату

Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться в четверг, 16 апреля, и главной задачей депутатов будет внесение изменений в Регламент парламента.

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, вопрос проведения заседания решался на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы обсуждали вопрос, связанный с Верховной Радой, с очередной внеочередной сессией... Для того, чтобы понять, распускать ли депутатов, отпускать их сейчас на праздники в свои регионы уезжать, или их придержать для того, чтобы провести еще одну внеочередную сессию. И приняли решение послезавтра, в четверг (16 апреля), сделать еще одну внеочередную сессию", - сказал Арахамия.

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Также он добавил, что основным вопросом заседания должны быть изменения в Регламент парламента, призванные побороть "поправочный терроризм".

Арахамия добавил, что внеочередное заседание будет инициировать президент.

"На 90% уже так, примерно, мы сформировались. Мы финально подтвердим завтра утром. Если все хорошо, то президент отправляет письмо на председателя Верховной Рады, и через сутки можно проводить внеочередную сессию", - пояснил он.

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Кроме того, он отметил, что на телеканале "Рада" по утрам проводятся трансляции уроков для школьников, поэтому "нельзя собрать Верховную Раду раньше, чем 13:00".

Отметим, что ранее спикер парламента Дмитрий Разумков предположил – депутаты могут собраться или 16 апреля, или уже после пасхальных праздников, 22 апреля.

Также сообщалось, что парламент соберут ради внесения изменений в Регламент. Оказывается, "слуги народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону. Процесс рассмотрения большого количества поправок к законопроектам планируют изменить так, чтобы и депутатов не обидеть, и не затягивать на месяцы принятие законов.

Ранее политолог Владимир Фесенко назвал преступным в условиях пандемии подачу 16 тысяч поправок к законопроекту о банках. По его словам, депутаты могут месяцами рассматривать только один этот законопроект, вместо того чтобы принимать важные и нужные законы.

Смотрите в сюжете, что приняла Рада на внеочередном заседании 13 апреля:

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