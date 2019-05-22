Внеочередное заседание Рады: Парубий обратился к Зеленскому

Спикер просит президента конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Радой на внеочередном заседании

Фото: president.gov.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий направил письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения парламентом Украины на внеочередном заседании, созванном на среду. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины … мною было выдано распоряжение о созыве такого заседания 22 мая 2019 в 12:00. В то же время, в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения. Учитывая изложенное, прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в письме Парубия.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Также напомним, Зеленский назначил внеочередные выборы Рады на 21 июля.

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