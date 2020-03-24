Внеочередное заседание Рады перенесли

Такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов

Внеочередное заседание Верховной рады перенесли на субботу, 28 марта.

Об этом сообщил источник в парламенте, передает РБК-Украина.

По словам источника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

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В пятницу планируется заседание фракции Слуги народа, на котором обсудят вопросы повестки дня.

Напомним, руководство парламента и лидеры фракций провели Согласительный совет в онлайн-режиме. В итоге они так и не приняли решение, когда будет проведено внеочередное заседание, но обсудили ряд "антикоронавирусных" законопроектов, которые будут вынесены в сессионный зал. В то же время во фракции "Голос" заявили, что большинство парламентских фракций против введения чрезвычайного положения.

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Ранее сообщалось, что внеочередное заседание хотят созвать на четверг, 26 марта.Одним из главных вопросов будет введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

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Напомним, в эксклюзивном интервью председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию. По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.

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