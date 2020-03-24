Внеочередное заседание Рады перенесли

Внеочередное заседание Верховной рады перенесли на субботу, 28 марта.
Об этом сообщил источник в парламенте, передает РБК-Украина.
По словам источника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.
В пятницу планируется заседание фракции Слуги народа, на котором обсудят вопросы повестки дня.
Напомним, руководство парламента и лидеры фракций провели Согласительный совет в онлайн-режиме. В итоге они так и не приняли решение, когда будет проведено внеочередное заседание, но обсудили ряд "антикоронавирусных" законопроектов, которые будут вынесены в сессионный зал. В то же время во фракции "Голос" заявили, что большинство парламентских фракций против введения чрезвычайного положения.
Ранее сообщалось, что внеочередное заседание хотят созвать на четверг, 26 марта.Одним из главных вопросов будет введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
Читайте подробней, что значит введение ЧП в Украине, и что об этом думает власть.
Напомним, в эксклюзивном интервью председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию. По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.
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