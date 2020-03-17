Внеочередное заседание Рады по коронавирусу: онлайн-трансляция

Одним из главных вопросов перед депутатами будут законопроекты о доступности и госзакупках лекарств

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание по коронавирусу, на котором депутаты рассмотрят законопроекты о принятии новых мер в условиях общенационального карантина. В сессионном зале зарегистрировались 324 нардепа.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию из зала заседаний парламента:

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Руководство парламента и лидеры фракций накануне договорились, что внеочередное заседание пройдет с 8 до 10 часов утра. Сегодня депутаты рассмотрят следующие вопросы:

законопроект о мерах по противодействию коронавирусу в Украине;

об изменениях в календарном плане работы Верховной Рады Украины ;

; проект постановления об отсрочке парламентских слушаний;

проект закона № 2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения;

законопроект №2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за государственный счет;

проект закона об экономических мероприятиях, связанных с коронавирусом.

Как сообщали новости "Сегодня", в понедельник, во время Согласительного совета, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что будет предлагать парламенту рассмотреть вопрос остановки общественного транспорта и пустить его только в определенные часы. Также хотят закрыть кафе и другие общественные заведения.

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