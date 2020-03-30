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  1. Новости политики

Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

30 марта, 13:59

Сергей Мартынец

Депутаты рассмотрят ряд антикризисных законопроектов

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы срочно принять антикризисные законопроекты в рамках борьбы с коронавирусом и преодолением последствий пандемии. Также депутаты рассмотрят увольнение и назначение министров в правительство.

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После того, как у ряда депутатов стали диагностировать коронавирус, даже срочные заседания парламента стали под вопросом. Однако парламентариям выделили средства защиты, чтобы они могли собраться и принять важные для страны решения. Так, сегодня будут рассмотрены постановления об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца – его предлагают заменить Максимом Степановым, министра финансов Игоря Уманского могут сменить на Сергея Марченко. А на пост министра энергетики могут назначить Ольгу Буславец.

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Кроме того, на повестку дня вынесен ряд важных законопроектов. Так, например, предлагается установить уголовную ответственность за вывоз за границу товаров противоэпидемического назначения. Читайте подробней, что сегодня будет рассматривать Верховная Рада.

Напомним, 17 марта Верховная Рада уже проводила внеочередное заседание и приняла несколько законов, чтобы помочь украинцам как можно легче пережить карантин. Так, например, были утверждены налоговые каникулы для бизнеса: до 31 мая вводится мораторий на все проверки, с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня, а та, что начислена, подлежит списанию, и многое другое.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Верховная Рада депутаты коронавирус законопроект

Источник: Сегодня

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