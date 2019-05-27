Перенесут или нет: как изменение закона о выборах повлияет на их дату

До официального утверждения правок ЦИК будут готовиться к выборам по действующему законодательству

Верховная Рада. Фото: AFP

Парламентские выборы будут проводится согласно тому законодательству, которое будет действительно на момент их проведения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал юрист Иван Либерман.

"Все будет зависит от Рады, будет ли она заинтересована в рассмотрении этих правок. Но, в любом случает, выборы будут проводиться до внесений изменений в закон по старой системе, после внесения изменений и опубликования – по новой", – говорит Либерман.

До официального утверждения правок ЦИК будут готовиться к выборам по действующему законодательству. После внесения правок орган может не успеть подготовиться к выборам по новой системе, что может спровоцировать перенесение выборов.

"ЦИК будут действовать согласно тому законодательству, которое есть сейчас. Если они не успевают, значит будет так, как будет. Это может повлечь за собой перенесения даты выборов. Но для этого кто-то должен быть инициатором. К примеру, может выйти глава ЦИК, который сообщит, что они не успели подготовиться к выборам по новому закону и в связи с этим просят перенести дату выборов и не могут технически обеспечить проведения выборов", – продолжает эксперт.

А вот юрист Дмитрий Марцонь считает, что система, по которой будут проведены выборы, в первую очередь, зависит от договоренностей политических элит, а не от внесения правок в законодательные документы.

"По какой системе будет проходить – будет зависеть от договоренности политических элит, которым, к сожалению, чихать на законы, на то, что их надо принимать заранее, на то, что ЦИК надо готовиться, и граждане хотят понимать, какой будет система. Основным будем консенсус этих элит. Мое мнение – сохранится нынешняя смешанная система, и никаких изменений внесено не будет. Визуально складывается впечатление, что это не произойдет. А нынешняя возня – это предвыборный пиар. Избиратели не хотят старую систему, и они хотят доказать, что они за это ратуют", – говорит Марцонь.

При этом, по мнению эксперта, даже если и будут внесены какие-то правки и возникнет сложная ситуация с техническим обеспечением проведения выборов, все равно их никто переносить не будет.

"Я не думаю, что вообще возникнет такая ситуация, когда ЦИК придется что-то менять. Но если возникнет, то, я уверен, документы будут быстро приведены в порядок в связи с этой ситуацией или обломаны об колено по старой украинской традиции. Перенесения не будет, выборы – это серьезная процедура. Если есть дата, то я не думаю, что их могут перенести. Перенесения выборов так или иначе допущено не будет", – добавляет юрист.

Напомним, что законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для парламентских выборов был зарегистрирован в Верховной Раде по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Сначала украинские депутаты отказались выносить на голосование инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который хотел отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Но затем спикер парламента Андрей Парубий поручил профильному комитету рассмотреть законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс.

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