Зеленский и Запад: с кем из мировых лидеров ближе всего сойдется новый президент

Контакты Зеленского с иностранными лидерами пока только очерчивают контуры внешней политики Украины в следующие пять лет

Фото: AFP

В ночь с 21 на 22 апреля в непубличной части штаба Владимира Зеленского не умолкали телефонные трели. Политика поздравляли с победой на выборах президента. Причем не только близкие, родные, знакомые. Новоизбранного президента Украины поздравляли мировые лидеры, представители внешнеполитических ведомств зарубежных государств. В считанные часы результат украинских выборов был легитимизирован, то есть признан на международном уровне.

Быстрое признание

Наблюдателей основательно удивила та оперативность, с которой западный мир признал победителя украинских выборов. Отметим, что одной из первых (если не первой) Владимира Зеленского поздравила в своем Twitter глава МИД Швеции Маргот Вальстрем. Случилось это буквально через час после объявления результатов экзит-полов и вскоре после того, как победителя гонки поздравил действующий президент Петр Порошенко.

Затем последовали звонки. Владимира Зеленского в телефонном разговоре поздравил с победой президент Польши Анджей Дуда. Лидер соседнего государства пригласил Владимира Зеленского посетить Польщу и выразил уверенность, что выбор украинцев "подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу". Несколько позже Зеленского поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, Армении – Никол Пашинян. А уже когда в Киеве была глубокая ночь, победителю выборов в Украине позвонил президент США Дональд Трамп.

Отметим, что посольство Украины в США также первым обнародовало заявление с поздравлением Зеленскому. Но все же большинство поздравлений победитель принимал через социальные сети.

Такая скорость в признании выборов в международной практике – редкость. Как правило, лидеры зарубежных государств выдерживают определенную паузу, прежде чем отреагировать на результаты волеизъявления. Однако в этом случае оперативность имеет свои объяснения. Во-первых, Запад изначально пристально наблюдал за выборами в Украине и потому был уверен, что прошли они демократично и прозрачно, а потому их результат не подвергается сомнению. Кроме того, не подвергались сомнению результаты Национального экзит-пола, который финансировался и поддерживался рядом международных организаций и институтов, в частности USAID, фондом "Возрождение", посольством ЕС в Украине и т.д.

"Разрыв между кандидатами был такой, что все было очевидно. Кроме того, сам Петр Порошенко признал поражение и поздравил Зеленского. Потому западные лидеры не видели никаких преград, чтобы уже вечером поздравить победителя, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Кроме того, не стоит забывать, что для всех западных партнеров Украины принципиально важна поддержка нашего государства, сохранение стабильности в нашей стране. И если уж говорить более цинично и прагматично – сохранение Украины в орбите влияния Запада. Так что это не столько поддержка Зеленского – это поддержка Украины. И легитимности украинской власти", – отметил эксперт.

Важно, не когда, а что сказано

По мнению эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Ильи Кусы, не столь важно, кто из западных лидеров первым поздравил нового украинского президента, сколь месседжи, звучавшие в поздравлениях. И хотя, публикуя заявления или же разговаривая с Владимиром Зеленским, западные политики удерживали риторику в предельно дипломатических тональностях, все же определенные выводы из их поздравлений сделать можно. И, пожалуй, нужно.

"В поздравлениях Зеленскому можно прочесть скрытые посылы, чего от нас ожидают на Западе. Так, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сказал, что новый президент получил сильную поддержку для борьбы с коррупцией, – отметил Илья Куса. – На борьбе с коррупцией акцентировал и канцлер Австрии. Кто-то упомянул о судебной реформе, кто-то – об инвестициях. То есть каждый вкладывал месседжи о болевых точках, раздражающих европейцев. Они, поздравляя, дали новому президенту понять, чего от него ожидают, на что ему стоит обратить внимание", – сказал эксперт.

В этом плане несложно заметить, что западные лидеры ожидают от нового украинского президента прежде всего продолжения и углубления начатых реформ, приверженности демократии. Высказывались также убеждения, что Украина не свернет с пути европейской и евроатлантической интеграции.

Вашингтон схлестнется с Парижем за Украину?

По итогам общения нового президента с западными лидерами можно увидеть и некоторые другие намеки на определенные изменения внешнеполитических векторов. Так, к примеру, оперативность поздравления Дональда Трампа, не исключено, может быть свидетельством подсознательной симпатии американского президента к новому главе украинского государства. Что для нас, безусловно, хороший знак.

"Когда Трамп поздравлял, тут было что-то личное, мне кажется, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев. – Это своего рода поддержка тренда, когда несистемные политики приходят к власти. Поддержка Трампа расшифровывается таким образом: "Ну, смотрите, что я вам говорил! Вы меня тут в Америке критикуете. Но во всем мире к власти демократическим путем приходят несистемные лидеры, которые несут перемены". То есть приход Зеленского в определенной мере подтверждает правоту Трампа, что Трамп – лидер этих перемен. И это позитив для Зеленского в каком-то роде", – отмечает политолог.

Еще одним знаком является встреча Владимира Зеленского еще перед вторым туром с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Исторически сложилось, что во времена президентства Порошенко главным "куратором" Украины была канцлер Германии Ангела Меркель. Однако строительство "Северного потока-2" усложнило отношения между нашими странами. Кроме того, Меркель, как известно, уходит из политики, а будут ли ее преемники на посту канцлера Германии столь же благосклонны к нашей стране – неизвестно. В этой связи налаживание отношений с президентом Франции, претендующим на роль лидера ЕС, – позитивный момент.

"Макрон и Франция будут пытаться перехватывать инициативу у Германии в переговорах ЕС с Украиной, доминировать в переговорах по Украине. Играть первую скрипку в определении форматов переговоров. Это выгодно Макрону по политическим мотивам, выгодно Франции, которая считает себя европейским лидером. И, я думаю, если мы захотим менять формат переговоров по Донбассу, нужно будет теперь ехать сперва в Париж, а затем в Берлин. Так я это понимаю", – отмечает Илья Куса.

При этом эксперт не исключает, что борьба за влияние на Украину усложнит и без того очень напряженные отношения между французским и американским президентами.

"Понятно, что США от своего влияния на Украину не откажется. Как сказал Курт Волкер, "мы в Украине надолго". Потому, если администрация Зеленского пробует подключить США к нормандскому формату, будет противостояние между США и Францией. Франция будет против", – высказал предположение Илья Куса.

Куда поехать новому президенту?

По мнению экспертов, важным с символической точки зрения будет первый зарубежный визит Владимира Зеленского, а также, безусловно, фигура министра иностранных дел.

"Важно, кого Владимир Зеленский представит на пост главы МИД. Если Порошенко, по сути, сам был, де-факто, министром иностранных дел, вел внешнюю политику, то у Зеленского, скорей всего, этим все же будет заниматься глава внешнеполитического ведомства. Потому для него представление достойной кандидатуры – она из ключевых задач в контексте налаживания взаимоотношений с зарубежными партнерами Украины", – отмечает Владимир Фесенко.

Хотя новому президенту поступило уже несколько предложений нанести визит, по мнению Ильи Кусы, Владимир Зеленский должен обратить внимание в первую очередь на соседние страны.

"Первый визит несет большое символическое и политическое значение. Я бы хотел, чтобы Владимир Зеленский совершил первый визит в Варшаву. С учетом нынешних региональных и глобальных тенденций, с учетом того, что Польша на сегодня – наиболее близкий нам сосед, налаживание еще более тесных отношений было бы правильным шагом. То есть в первую очередь не Лондон, не Париж, не Брюссель, не Вашингтон – а соседи. Причем после Варшавы было бы хорошо увидеть вышеградское турне – по странам Вышеградской четверки", – отметил Илья Куса.

У Зеленского есть только год

В целом эксперты сходятся во мнении, что в отношениях с Западом у нового президента будет "медовый месяц", определенный "льготный период". Правда, не настолько льготный, как был у Петра Порошенко в 2014 году.

"Я думаю, международные партнеры будут поддерживать нас в любом случае, – отмечает Илья Куса.- Тут важно, что мы будем предлагать. Понятно, что если мы предлагать ничего не будем, а будем ходить с протянутой рукой, то, конечно, к нам будет соответствующее отношение. Владимир Зеленский находится в худших позициях, чем Порошенко в 2014-м. Потому что в 2014-м произошли известные исторические события – революция, аннексия Крыма, война. У Порошенко был изначально гораздо выше и кредит доверия, и более мощный исторический фон. То есть Запад был готов сразу давать. Зеленскому сразу давать не будут – будут требовать. Или ждать инициатив и первых шагов. Зеленскому нужно будет быстро что-то придумать, предложить", – отмечает эксперт.

По мнению политолога Вадима Карасева, Зеленского на внешнеполитической арене ожидает, скорей, не "медовый месяц", а "месяц позитивных ожиданий".

"Будут присматриваться, будут смотреть на первые шаги, куда будет первый визит, какие будут месседжи по Минску, по Нормандскому формату и конфликту на Донбассе, какие кадры будет расставлять. В общем, наблюдать", – отмечает Вадим Карасев.

По словам Владимира Фесенко, такое лояльное отношение ко вновь избранным президентам, в принципе, характерно для мировой практики. Он напомнил, что, к примеру, "медовый месяц" в международных отношениях Запада и Украины после избрания президентом Виктора Ющенко продолжался до отставки правительства Юлии Тимошенко в сентябре 2005 года.

"Но после конфликтов в команде Ющенко, после отставки правительства Тимошенко отношения не то чтобы испортились, но охладели", – напомнил Владимир Фесенко.

По оценке политолога, у Владимира Зеленского есть примерно год, когда Запад будет демонстрировать повышенную лояльность.

"Это, конечно, если не случится чего-то экстраординарного. А уже после года будут оценивать более серьезно и, возможно, будут корректировать оценки и свое отношение", – отметил эксперт.

Россия выжидает

Отдельно нужно сказать о стране-агрессоре. От Владимира Путина вновь избранный президент Украины поздравления не дождался. Что, в принципе, абсолютно соответствует логике государства, ведущего против нас войну и оккупировавшего часть территории Украины. Тем не менее, как дали понять в Кремле, там ожидают, что Владимир Зеленский окажется более сговорчивым, нежели его предшественник. Впрочем, высказано это было без особой уверенности и довольно сдержанно.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что еще рано судить о возможностях совместной работы Владимира Зеленского и Владимира Путина. А премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что риторика Зеленского не изменится, но надежды на улучшение взаимодействия все же есть.

"Что касается российской реакции, то они не хотят сразу открывать карты. Они сами не очень понимают, чего ожидать от Зеленского. У него в последние дни были разные размытые месседжи в разной терминологии – от террористов до повстанцев. И они хотят какой-то определенности. Хотят выдержать паузу, услышать какие-то заявления его уже как избранного президента – пусть даже не вступившего в должность. И уже затем принимать какие-то решения", – отмечает Вадим Карасев.

Впрочем, одно резонансное решение уже принято – 24 апреля Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Украина в ответ сразу же обратилась в Совет безопасности ООН. По мнению экспертов, решение Кремля должно стать причиной для нового пакета антироссийских санкций со стороны Запада.

Ранее, напомним, "Сегодня" расспросили депутатов Верховной Рады, готовы ли они к сотрудничеству с новым президентом, и когда ждать парламентских выборов.

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