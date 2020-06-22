ВНО в некоторых областях под угрозой: Зеленский провел совещание с чиновниками

Президент Владимир Зеленский обсудил с членами правительства угрозу срыва внешнего независимого оценивания для выпускников школ в некоторых областях из-за резкого ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

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Гарант указал на рекордное количество больных во Львовской области за сутки. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, что значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилась из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты.

Также участники совещания отметили довольно напряженную ситуацию в ряде регионов, в частности на Закарпатье, по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания. Правительство Украины вместе с местными властями принимает все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками.

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В то же время чиновники говорят, что, если в отдельных регионах эпидситуация будет неудовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей. На данный момент показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а допустимый порог – 60 человек на 100 тыс.

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"Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

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