Українська
$ 26,72
30
  1. Новости политики

ВНО в некоторых областях под угрозой: Зеленский провел совещание с чиновниками

22 июня, 16:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сан врач Виктор Ляшко объяснил антирекорд по коронавирусу во Львовской области

Президент Владимир Зеленский обсудил с членами правительства угрозу срыва внешнего независимого оценивания для выпускников школ в некоторых областях из-за резкого ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

Реклама

Гарант указал на рекордное количество больных во Львовской области за сутки. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, что значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилась из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты.

Также участники совещания отметили довольно напряженную ситуацию в ряде регионов, в частности на Закарпатье, по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания. Правительство Украины вместе с местными властями принимает все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками.

Читайте также: Зеленский анонсировал важный закон для выпускников школ из Донбасса и Крыма

В тренде
Зеленский за нарушение карантина готов выплатить два штрафа

В то же время чиновники говорят, что, если в отдельных регионах эпидситуация будет неудовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей. На данный момент показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а допустимый порог – 60 человек на 100 тыс.

Реклама

"Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский коронавирус ВНО

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это неизбежно": Путин рассказал о визите президента Украины в РоссиюПолитика
Зеленский снова взялся за суды: в Раду внесен новый законопроект
Зеленский снова взялся за суды: в Раду внесен новый законопроектПолитика
Зеленский о результатах выборов в СБ ООН:
Зеленский о результатах выборов в СБ ООН: "Держал кулаки за Канаду"Политика
"Нам не о чем спорить": Зеленский сделал заявление по Второй мировой войнеПолитика
Зеленский: У меня нет времени выбирать, доверяю ли я Путину
Зеленский: У меня нет времени выбирать, доверяю ли я ПутинуПолитика
Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации
Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестацииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять