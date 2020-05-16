Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости политики

Внучка Муссолини отреагировала на то, что Украина сняла санкции

16 мая, 23:24

Елена Вус

Алессандра заявила, что никогда не была в Украине

Исключение из списка украинских санкций Алессандра Муссолини считает восстановлением правды.

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини в письме заявила, что официально 15 ноября 2019 проинформировала консульство Италии в Киеве о том, что никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в каком-либо политическом или общественном событии в нашей стране, передает "Радио Свобода".

Реклама

Также она отметила, что ни при каких обстоятельствах – ни прямо, ни косвенно – не имела возможности выразить какие-либо оценочные суждения о политической ситуации в Украине, а также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями власти.

В тренде
Ахметов рассказал о своей роли в борьбе с коронавирусом

"В свое время я считала "санкцию" совсем безосновательной, и сегодня беру во внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды ", - написала она.

Напомним, что президент Владимир Зеленский продлил санкции против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. В то же время своим указом глава государства убрал из санкционного списка нескольких пособников боевиков и россиян.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2019 года СНБО утвердило дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

санкции внучка муссолини

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при Порошенко
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при ПорошенкоПолитика
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР"Политика
Члены ЦИК выписали себе
Члены ЦИК выписали себе "космические" премии: подробности скандалаПолитика
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Обстановка обострилась: Грызлов
Обстановка обострилась: Грызлов "обиделся" на Украину после переговоров в ТКГПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...