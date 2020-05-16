Внучка Муссолини отреагировала на то, что Украина сняла санкции

Алессандра заявила, что никогда не была в Украине

Исключение из списка украинских санкций Алессандра Муссолини считает восстановлением правды.

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини в письме заявила, что официально 15 ноября 2019 проинформировала консульство Италии в Киеве о том, что никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в каком-либо политическом или общественном событии в нашей стране, передает "Радио Свобода".

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Также она отметила, что ни при каких обстоятельствах – ни прямо, ни косвенно – не имела возможности выразить какие-либо оценочные суждения о политической ситуации в Украине, а также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями власти.

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"В свое время я считала "санкцию" совсем безосновательной, и сегодня беру во внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды ", - написала она.

Напомним, что президент Владимир Зеленский продлил санкции против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. В то же время своим указом глава государства убрал из санкционного списка нескольких пособников боевиков и россиян.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2019 года СНБО утвердило дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.

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