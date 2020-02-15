Во фракции "Слуга народа" готов законопроект, который заставит страдать министров

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде рассмотрит законопроект, которым зарплаты членов правительства будут привязаны к минимальной зарплате, а не к средней, как сейчас.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил автор проекта, народный депутат Александр Качура.

"Один из вопросов, который у нас есть к Кабмину и который мы будем ему задавать (в ходе предварительного отчета правительства. – Ред.) – по зарплатам министров. Конечно, хорошо, что эти зарплаты уменьшили. Но я считаю, что неправильно их привязывать к средним зарплатам по стране", – сказал он.

Качура добавил, что "средняя зарплата – это не тот критерий (который нужен в данном случае. – Ред.), Госкомстат может любую среднюю зарплату установить".

"Зарплаты необходимо привязать к прожиточному минимуму. Допустим, 15 прожиточных минимумов – максимальная зарплата министра. Если прожиточный минимум будет 10 тысяч гривен – то без проблем, пусть они получают 150 тысяч. Но пока у нас минимум 2000, если вся страна страдает, пусть и министры страдают", – предложил депутат. В тренде Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности

По его словам, соответствующий законопроект, которые он подготовил, будет представлен на заседании фракции.

"Я надеюсь, поддержат. Я знаю, Руслан Стефанчук аналогичным вопросом занимается. Мы с ним должны объединить усилия", – сказал Александр Качура.

Напомним, в начале февраля Алексей Гончарук заявил о решении правительства ограничить зарплату и премии руководителям органов исполнительной власти. По его словам, зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране.

При этом зарплата министров и их заместителей будет колебаться в диапазоне от трех до пяти средних зарплат (средняя зарплата в Украине на декабрь 2019 года составляла 12 264 гривен).

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