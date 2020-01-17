Во фракции "Слуга народа" рассказали, что хотят услышать от Гончарука

Несмотря на сообщения о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра, во фракции "Слуга народа" надеются, что запланированный на пятницу, 17 января, в Верховной Раде "Час вопросов к правительству" состоится.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал народный депутат, представитель фракции "Слуга народа" Святослав Юраш.

"Я не в правительстве работаю, какой конкретно план на сегодня у них я не знаю. Но в ранее утвержденных планах парламента сегодня – "Час вопросов к правительству". Мы депутаты, ожидаем услышать от правительства конкретное понимание ситуации. Что случится. Как случится", – сказал Святослав Юраш.

Народный депутат отметил, что в ходе "Часа вопросов…", как ожидалось, будут обсуждены разные вопросы.

"Вопросов собралось – от зарплатных проблем до обсуждения того, что там на этих пленках (записях, на которых была зафиксирован, якобы разговор премьера с рядом чиновников, в ходе которого обсуждались, в том числе, экономические проблемы, – Сегодня) зафиксировано было. И потому нам действительно нужно было поговорить с премьер-министром. То, что премьер дает такой четкий сигнал перед началом "Часа вопросов к правительству" – тоже много о чем говорит", – сказал народный депутат.

Святослав Юраш также акцентировал, что политическая сила продолжит начатые реформы, как бы ни сложилась судьба правительства Гончарука.

"Вне зависимости от того, что, что случится с этим заявлением – будет оно принято и в исполнительной власти произойдут изменения, или нет, реформы продолжаться", – сказал народный депутат.

Напомним, отставка Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Напомним, днем ранее, на фоне сообщений о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Гончарук является лучшим главой правительства за всю историю Украины.

Ранее на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Содержание беседы активно обсуждали СМИ. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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