Во Франции признали – Минские соглашения нужно пересмотреть

Этьен де Понсен. Фото: facebook.com/FranceenUkraine

Пока Москва нервно реагирует на планы Киева изменить Минские соглашения, во Франции считают, что эти договоренности действительно нужно пересмотреть, особенно в вопросе последовательности выполнений пунктов минского документа.

Такое мнение высказал в интервью Hromadske посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта, но представителям всех сторон переговоров необходимо пересмотреть некоторые пункты документа.

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"Позиция Франции очень проста: сегодня нет лучшей базы, чем Минские соглашения. Сегодня нет лучшего текста, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта. Также, пока не изобрели лучше "нормандского" дипломатического формата работы – формата, в котором принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия. В то же время очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты. Но это не значит, что надо отказаться от "Минска". Нет другой возможности, кроме Минских соглашений, ведь они были подписаны Украиной, и именно они являются основой. Эти соглашения нужно взять за основу, дальше могут быть интерпретации", – сказал Понсен.

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Французский посол добавил, что Минские соглашения были подписаны в особом контексте и не отрицает, что переговоры в феврале 2015 года были сложными, однако необходимо продолжать идти курсом именно этого документа.

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

В то же время в Москве не раз заявляли, что против пересмотра "Минска" и настаивают на последовательности выполнения пунктов, как записано в документе.

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