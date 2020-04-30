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Во Франции призвали облегчить доступ гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс

30 апреля, 23:23

Елена Кузьмич

Париж также призывает к прогрессу в разминировании

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время видеоконференции глав МИД "Нормандской четверки" призвал облегчить доступ гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

"Доступ гуманитарным организациям должен быть облегчен с тем, чтобы они могли оказать населению всю необходимую помощь", — заметил министр. Также Париж призывал к быстрому прогрессу в разминировании в особенности вблизи мест, часто посещаемых гражданскими лицами.

Он добавил, что видеоконференция, проведенная им вместе с украинским, немецким и российским коллегами, "стала первым совещанием на высоком уровне в нормандском формате после саммита в Париже". "Сегодняшняя конференция позволила нам обсудить то, как осуществляются договоренности, достигнутые на парижском саммите, и рассмотреть неотложные меры в связи с распространением коронавируса на востоке Украины", —заметил министр. Он сказал, что участники договорились призвать стороны конфликта к полному прекращению огня.

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Глава исследовательского центра французского Института международных и стратегических отношений Жан де Глиниасти заявил, что встреча была необходима, чтобы "сверить часы" в осуществлении целей, выдвинутых в коммюнике по итогам декабрьского саммита. "Франция придает большое значение поиску мирного урегулирования в Украине. Мы видим в этом важную предпосылку для создания новой архитектуры безопасности в Европе", – высказал свое мнение эксперт.

Напомним, что главы МИД "Нормандской четверки" провели в четверг в формате видеоконференции переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Главной целью этих контактов было дать оценку тому, как выполняются рекомендации парижского саммита "четверки", состоявшегося в декабре прошлого года, а также обсудить перспективы новой встречи лидеров нормандского формата.

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Участники переговоров призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными, а также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров сделал новое циничное заявление по Донбассу.

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Смотрите в сюжете об итогах "нормандского саммита" в Париже в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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переговоры МИД Донбасс Париж Нормандская четверка гумманитарная помощь

Источник: ТАСС

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