Во время визита в США Зеленскому хотят устроить мини-турне

Президенту Владимиру Зеленскому уже советовали ехать в США после американских выборов, но посол Украины Владимир Ельченко считает, что это может произойти и до выборов. Главный смысл не в дате поездки, а чтобы она была максимально подготовленной, насыщенной и результативной.

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Об этом он рассказало в интервью "РБК-Украина".

"Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, а не визитом ради визита. Если бы речь шла о таком визите, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов", – сказал он.

Дипломат объяснил, что речь идет о полноценном визите с обязательным посещением двух или более штатов. По его словам, Украина готовится открыть генеральное консульство в Хьюстоне (штат Техас) – в посольстве хотят, чтобы его открыл именно президент Украины.

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"Техас – это огромный бизнес, газ, нефть. Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и вокруг, по нашим данным, уже работает где-то 70 000 украинцев, это количество, сложившейся за последние лет десять, это новая диаспора. Они там работают в сферах от рыболовного промысла и до различных IT-гигантов. Все это очень перспективные темы и нам хотелось бы надеяться, что президент Зеленский сможет посетить Сиэтл", – сказал Ельченко.

При этом посол отметил важный момент: для результативности визита необходимо подписание серьезных документов, а их еще нужно подготовить, торговые соглашения, соглашения об инвестициях и тому подобное.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации", – резюмировал он.

Отметим, что первая встреча Зеленского с Трампом привела к запуску процедуры импичмента президента США из-за якобы давления на украинского лидера, когда был рассекречен их телефонный разговор. Но теперь, когда скандал с импичментом урегулирован, Киев и Вашингтон прорабатывают уже официальную встречу между президентами. Как сообщали новости "Сегодня", 31 января в Киев приезжал госсекретарь США Майк Помпео. На встрече с ним Зеленский назвал условия для встречи с Трампом. В то же время отметим, что если визит состоится после американских выборов, то американским президентом может быть уже и не Трамп.

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